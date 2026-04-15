Обычный крабовый салат можно приготовить с весенними нотами. Для этого соедините в блюде разнообразные свежие овощи и зелень. Заправить можно майонез-ом в сочетании с чесноком – это очень вкусно.

Идея приготовления вкусного овощно-крабового салата опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

редис – 250 г

молодая капуста – 250 г

крабовые палочки – 250 г

яйца – 4-5 шт. вареные

зеленый лук – 30 г

Для заправки

майонез 4-5 ст.л.

французская горчица 1 ч.л.

чеснок – 1-2 зубчика

соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Редиску нарезать пластинами.

2. Крабовые палочки – кусочками, капусту – соломкой, яйца - четвертинками, зеленый лук – измельчить.

3. Для соуса смешать майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.

4. Заправить салат.

5. Хорошо перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: