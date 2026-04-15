Вкусный весенний салат с крабовыми палочками и редисом: как приготовить

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
294
Вкусный весенний салат с крабовыми палочками и редисом: как приготовить

Обычный крабовый салат можно приготовить с весенними нотами. Для этого соедините в блюде разнообразные свежие овощи и зелень. Заправить можно майонез-ом в сочетании с чесноком – это очень вкусно.

Идея приготовления вкусного овощно-крабового салата опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.

Ингредиенты:

  • редис – 250 г
  • молодая капуста – 250 г
  • крабовые палочки – 250 г
  • яйца – 4-5 шт. вареные
  • зеленый лук – 30 г

Для заправки

  • майонез 4-5 ст.л.
  • французская горчица 1 ч.л.
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • соль, черный перец

Способ приготовления:

1. Редиску нарезать пластинами.

2. Крабовые палочки – кусочками, капусту – соломкой, яйца - четвертинками, зеленый лук – измельчить.

3. Для соуса смешать майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.

4. Заправить салат.

5. Хорошо перемешать.

