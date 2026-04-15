Все рецепты
Вкусный весенний салат с крабовыми палочками и редисом: как приготовить
Обычный крабовый салат можно приготовить с весенними нотами. Для этого соедините в блюде разнообразные свежие овощи и зелень. Заправить можно майонез-ом в сочетании с чесноком – это очень вкусно.
Идея приготовления вкусного овощно-крабового салата опубликована на странице фудблогера kuhar.ua в Instagram.
Ингредиенты:
- редис – 250 г
- молодая капуста – 250 г
- крабовые палочки – 250 г
- яйца – 4-5 шт. вареные
- зеленый лук – 30 г
Для заправки
- майонез 4-5 ст.л.
- французская горчица 1 ч.л.
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль, черный перец
Способ приготовления:
1. Редиску нарезать пластинами.
2. Крабовые палочки – кусочками, капусту – соломкой, яйца - четвертинками, зеленый лук – измельчить.
3. Для соуса смешать майонез, горчицу, измельченный чеснок, соль и перец.
4. Заправить салат.
5. Хорошо перемешать.
