Заливной пирог с клубникой – это домашняя выпечка, в которой удачно сочетаются рассыпчатая основа, нежная творожная начинка и свежие ягоды. Такой десерт станет прекрасным дополнением к семейному чаепитию, а также украсит летний стол. Особенно актуален этот рецепт в период клубничного сезона, когда ягоды обладают насыщенным вкусом и ароматом.

Идея приготовления домашнего клубничного пирога к чаю опубликована на странице фудблогера nataliia zhuk cooking в Instagram.

Ингредиенты:

яйцо крупное – 1 шт. (или 2 маленьких)

сахар – 2-3 ст. л.

соль – 1/4 ч.л.

мука – 230 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сливочное масло – 100 г

творог – 250 г

сахар – 80-100 г

сметана – 4 ст.л.

яйца – 2 шт.

кукурузный крахмал – 3 ст.л.

ванильный сахар – 10 г

клубника – 250 г

Способ приготовления:

1. Сначала приготовьте основу для пирога. В глубокую миску разбейте яйцо, добавьте сахар и перемешайте венчиком до однородной массы.

2. В отдельной посуде смешайте муку, разрыхлитель и соль. Холодное сливочное масло натрите на терке и добавьте к сухим ингредиентам.

3. Руками разотрите смесь до состояния мелкой крошки. После этого влейте яичную массу и быстро замесите тесто.

4. Форму для выпечки подготовьте заранее. Выложите тесто на дно и сформируйте бортики.

5. Для удобства тесто можно предварительно раскатать скалкой.

6. Затем приготовьте начинку. К творогу добавьте сметану, сахар, ванильный сахар и кукурузный крахмал.

9. Разбейте яйца и взбейте все ингредиенты блендером до гладкой кремообразной консистенции.

10. Клубнику помойте, просушите и нарежьте небольшими кусочками. Распределите ягоды по поверхности теста ровным слоем. Сверху залейте приготовленной творожной массой.

11. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пирог примерно 45-50 минут до появления легкого золотистого цвета.

12. После выпечки дайте десерту немного остыть, чтобы начинка застыла и пирог хорошо держал форму при нарезке.

13. Готовый заливной пирог с клубникой получается нежным, ароматным и очень сочным. Его можно подавать как теплым, так и полностью охлажденным. Именно сочетание творожной начинки и свежих ягод делает этот летний десерт одним из самых удачных вариантов домашней выпечки к чаю.

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