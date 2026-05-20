Вкусный запеченный картофель с беконом и сыром: как приготовить сытное блюдо на ужин

Запеченный картофель с беконом и сыром – это простое и очень сытное блюдо, которое прекрасно подходит для ужина. Оно готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Благодаря сочетанию картофеля, мясной составляющей и сыра блюдо получается ароматным и насыщенным. Это один из тех рецептов, которые легко повторить дома даже в будний день. Подается блюдо горячим и лучше всего подходит сразу после приготовления.

Ингредиенты:

картофель мелкий – 20 шт.

бекон или ветчина – 100-150 г

твердый сыр – 200 г

масло или сливочное масло – для смазывания

чеснок – 3-4 зубчика

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

паприка – по вкусу

орегано – по вкусу

зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Картофель хорошо вымойте и отварите в подсоленной воде до полной готовности. После этого слейте воду и дайте немного остыть.

2. Бекон или ветчину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до легкой золотистости.

3. В отдельной миске смешайте растопленное сливочное или растительное масло с измельченным чесноком, солью, перцем, паприкой и орегано.

4. Выложите отваренный картофель на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижмите каждую картофелину, чтобы она раскрылась, и смажьте подготовленной чесночной смесью.

5. Сверху выложите обжаренный бекон и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 20-25 минут.

6. После запекания достаньте блюдо, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился.

7. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Подавайте блюдо горячим как самостоятельный ужин или как гарнир.

