Вкусный запеченный картофель с беконом и сыром: как приготовить сытное блюдо на ужин
Запеченный картофель с беконом и сыром – это простое и очень сытное блюдо, которое прекрасно подходит для ужина. Оно готовится из доступных ингредиентов и не требует сложных кулинарных навыков. Благодаря сочетанию картофеля, мясной составляющей и сыра блюдо получается ароматным и насыщенным. Это один из тех рецептов, которые легко повторить дома даже в будний день. Подается блюдо горячим и лучше всего подходит сразу после приготовления.
Идея приготовления сытного картофеля с беконом и ветчиной на ужин опубликована на странице фудблогера anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель мелкий – 20 шт.
- бекон или ветчина – 100-150 г
- твердый сыр – 200 г
- масло или сливочное масло – для смазывания
- чеснок – 3-4 зубчика
- соль – по вкусу
- черный перец – по вкусу
- паприка – по вкусу
- орегано – по вкусу
- зелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Картофель хорошо вымойте и отварите в подсоленной воде до полной готовности. После этого слейте воду и дайте немного остыть.
2. Бекон или ветчину нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на сухой сковороде до легкой золотистости.
3. В отдельной миске смешайте растопленное сливочное или растительное масло с измельченным чесноком, солью, перцем, паприкой и орегано.
4. Выложите отваренный картофель на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижмите каждую картофелину, чтобы она раскрылась, и смажьте подготовленной чесночной смесью.
5. Сверху выложите обжаренный бекон и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на 20-25 минут.
6. После запекания достаньте блюдо, посыпьте тертым сыром и верните в духовку еще на несколько минут, чтобы сыр полностью расплавился.
7. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Подавайте блюдо горячим как самостоятельный ужин или как гарнир.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: