Вкусный запеченный картофель в кожуре: добавьте сверху вкусный соус

В приготовлении картофеля больше всего времени занимает именно чистка овощей. Но кожуру не всегда стоит снимать. Запечь картофель можно и так, но перед этим нужно сделать несколько простых манипуляций.

Идея приготовления жареного картофеля в кожуре опубликована на странице известного украинского кулинара Вадима Бжезинского pava vb в Instagram.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг.
  • масло – 30 г
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

  • огурец – 2 шт.
  • зеленый лук, укроп
  • яйцо куриное вареное – 2 шт.
  • чеснок – 2 зуб.
  • майонез/сметана-по желанию – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в мундирах.

2. Осторожно раздавить каждую картофелину тарелкой.

3. Выложить на противень/сковороду.

4. Смазать маслом, добавить соль, перец и запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

5. Для соуса: все измельчить, соединить со сметаной.

