Вкусный запеченный картофель в кожуре: добавьте сверху вкусный соус
В приготовлении картофеля больше всего времени занимает именно чистка овощей. Но кожуру не всегда стоит снимать. Запечь картофель можно и так, но перед этим нужно сделать несколько простых манипуляций.
Идея приготовления жареного картофеля в кожуре опубликована на странице известного украинского кулинара Вадима Бжезинского pava vb в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг.
- масло – 30 г
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для соуса:
- огурец – 2 шт.
- зеленый лук, укроп
- яйцо куриное вареное – 2 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- майонез/сметана-по желанию – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Отварить картофель в мундирах.
2. Осторожно раздавить каждую картофелину тарелкой.
3. Выложить на противень/сковороду.
4. Смазать маслом, добавить соль, перец и запекать 20 минут при температуре 200 градусов.
5. Для соуса: все измельчить, соединить со сметаной.
