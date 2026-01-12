В приготовлении картофеля больше всего времени занимает именно чистка овощей. Но кожуру не всегда стоит снимать. Запечь картофель можно и так, но перед этим нужно сделать несколько простых манипуляций.

Идея приготовления жареного картофеля в кожуре опубликована на странице известного украинского кулинара Вадима Бжезинского pava vb в Instagram.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг.

масло – 30 г

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для соуса:

огурец – 2 шт.

зеленый лук, укроп

яйцо куриное вареное – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

майонез/сметана-по желанию – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Отварить картофель в мундирах.

2. Осторожно раздавить каждую картофелину тарелкой.

3. Выложить на противень/сковороду.

4. Смазать маслом, добавить соль, перец и запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

5. Для соуса: все измельчить, соединить со сметаной.

