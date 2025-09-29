Если вы хотите приготовить вкусный и простой десерт к чаю, отличным вариантом будет лимонный кекс. Для яркого вкуса добавьте еще сок лимона, а для того, чтобы кекс был влажным внутри, приготовьте помадку из сахарной пудры и лимонного сока.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лимонного кекса с маком и глазурью.

Ингредиенты:

2-3 лимона

140 г сахара

10 г ванильного сахара

щепотка соли

125 г мягкого сливочного масла

3 яйца

180 г муки

6 г разрыхлителя

60 г лимонного сока

2 ст л мака

Глазурь:

130 г сахарной пудры

20 г лимонного сока

Способ приготовления:

1. Тесто: соединяем сахар, ванильный сахар, соль и цедру 2-х лимонов, растираем ложкой о стенки миски, добавляем мягкое масло, взбиваем миксером 3-4 минуты, масло должно побелеть. Добавляем по одному яйца и каждый раз взбиваем по 1 минуте, добавляем муку, разрыхлитель, мак и замешиваем тесто.

2. Выкладываем тесто в форму, внутри теста делаем небольшое углубление, чтобы кекс хорошо поднялся. выпекаем при 180С 35-40 минут. Готовность проверяем шпажкой.

3. Кекс полностью охлаждаем, и покрываем помадкой (сахарная пудра + лимонный сок), по желанию украшаем цедрой.

