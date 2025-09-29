Влажный лимонный кекс с глазурью: самый простой рецепт домашней выпечки
Если вы хотите приготовить вкусный и простой десерт к чаю, отличным вариантом будет лимонный кекс. Для яркого вкуса добавьте еще сок лимона, а для того, чтобы кекс был влажным внутри, приготовьте помадку из сахарной пудры и лимонного сока.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лимонного кекса с маком и глазурью.
Ингредиенты:
- 2-3 лимона
- 140 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- щепотка соли
- 125 г мягкого сливочного масла
- 3 яйца
- 180 г муки
- 6 г разрыхлителя
- 60 г лимонного сока
- 2 ст л мака
Глазурь:
- 130 г сахарной пудры
- 20 г лимонного сока
Способ приготовления:
1. Тесто: соединяем сахар, ванильный сахар, соль и цедру 2-х лимонов, растираем ложкой о стенки миски, добавляем мягкое масло, взбиваем миксером 3-4 минуты, масло должно побелеть. Добавляем по одному яйца и каждый раз взбиваем по 1 минуте, добавляем муку, разрыхлитель, мак и замешиваем тесто.
2. Выкладываем тесто в форму, внутри теста делаем небольшое углубление, чтобы кекс хорошо поднялся. выпекаем при 180С 35-40 минут. Готовность проверяем шпажкой.
3. Кекс полностью охлаждаем, и покрываем помадкой (сахарная пудра + лимонный сок), по желанию украшаем цедрой.
