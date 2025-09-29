Влажный лимонный кекс с глазурью: самый простой рецепт домашней выпечки

Рецепт десерта

Если вы хотите приготовить вкусный и простой десерт к чаю, отличным вариантом будет лимонный кекс. Для яркого вкуса добавьте еще сок лимона, а для того, чтобы кекс был влажным внутри, приготовьте помадку из сахарной пудры и лимонного сока. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного лимонного кекса с маком и глазурью. 

Ингредиенты: 

  • 2-3 лимона
  • 140 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • щепотка соли
  • 125 г мягкого сливочного масла
  • 3 яйца
  • 180 г муки
  • 6 г разрыхлителя
  • 60 г лимонного сока
  • 2 ст л мака

Глазурь:

  • 130 г сахарной пудры
  • 20 г лимонного сока

Способ приготовления: 

1. Тесто: соединяем сахар, ванильный сахар, соль и цедру 2-х лимонов, растираем ложкой о стенки миски, добавляем мягкое масло, взбиваем миксером 3-4 минуты, масло должно побелеть. Добавляем по одному яйца и каждый раз взбиваем по 1 минуте, добавляем муку, разрыхлитель, мак и замешиваем тесто.

2. Выкладываем тесто в форму, внутри теста делаем небольшое углубление, чтобы кекс хорошо поднялся. выпекаем при 180С 35-40 минут. Готовность проверяем шпажкой.

3. Кекс полностью охлаждаем, и покрываем помадкой (сахарная пудра + лимонный сок), по желанию украшаем цедрой. 

