Сырные трубочки с красной рыбой – это простая альтернатива привычным бутербродам, которую легко приготовить дома. Такая закуска выглядит эффектно, но не требует сложных ингредиентов или много времени. Она подойдет как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола. Основу составляют нежные сырные лепешки, которые наполняют кремовой начинкой с рыбой. Результат – сбалансированный вкус и приятная текстура.

Идея приготовления творожных трубочек с рыбой опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

молоко – 150 мл.

мука – 130-150 г

сыр твердый – 100 г

сливочное масло – 90 г

соль – щепотка

Начинка:

сливочный сыр – 300 г

сливки (жирные) – 100 мл.

красная слабосоленая рыба – 80 г

укроп – 1 пучок

Способ приготовления:

1. Натрите твердый сыр на мелкой терке, переложите в миску. Добавьте яйца, влейте молоко и растопленное сливочное масло комнатной температуры.

2. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку, добавьте щепотку соли и замесите жидкое тесто без комочков.

3. Разогрейте вафельницу или гриль. Выливайте небольшие порции теста и выпекайте лепешки до золотистого цвета.

4. Готовые горячие заготовки сразу сверните в трубочки, пока они еще мягкие. Оставьте остыть, чтобы форма зафиксировалась.

5. Для начинки взбейте холодные сливки до легкой густоты, добавьте сливочный сыр и перемешайте до кремовой текстуры. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками, измельчите укроп и добавьте к крему. Аккуратно перемешайте.

6. Наполните охлажденные трубочки подготовленной начинкой. Подавайте сразу или охладите перед подачей — так закуска станет еще более нежной и удобной для подачи.

