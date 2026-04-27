Вместо бутербродов: как приготовить вкусные сырные трубочки с красной рыбой
Сырные трубочки с красной рыбой – это простая альтернатива привычным бутербродам, которую легко приготовить дома. Такая закуска выглядит эффектно, но не требует сложных ингредиентов или много времени. Она подойдет как для быстрого перекуса, так и для праздничного стола. Основу составляют нежные сырные лепешки, которые наполняют кремовой начинкой с рыбой. Результат – сбалансированный вкус и приятная текстура.
Идея приготовления творожных трубочек с рыбой опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- молоко – 150 мл.
- мука – 130-150 г
- сыр твердый – 100 г
- сливочное масло – 90 г
- соль – щепотка
Начинка:
- сливочный сыр – 300 г
- сливки (жирные) – 100 мл.
- красная слабосоленая рыба – 80 г
- укроп – 1 пучок
Способ приготовления:
1. Натрите твердый сыр на мелкой терке, переложите в миску. Добавьте яйца, влейте молоко и растопленное сливочное масло комнатной температуры.
2. Перемешайте до однородности. Постепенно всыпьте муку, добавьте щепотку соли и замесите жидкое тесто без комочков.
3. Разогрейте вафельницу или гриль. Выливайте небольшие порции теста и выпекайте лепешки до золотистого цвета.
4. Готовые горячие заготовки сразу сверните в трубочки, пока они еще мягкие. Оставьте остыть, чтобы форма зафиксировалась.
5. Для начинки взбейте холодные сливки до легкой густоты, добавьте сливочный сыр и перемешайте до кремовой текстуры. Нарежьте красную рыбу небольшими кусочками, измельчите укроп и добавьте к крему. Аккуратно перемешайте.
6. Наполните охлажденные трубочки подготовленной начинкой. Подавайте сразу или охладите перед подачей — так закуска станет еще более нежной и удобной для подачи.
