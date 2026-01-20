Фарш точно есть в морозилке каждой хозяйки. Если нужно быстро приготовить что-то на ужин – такое мясо подходит идеально. Сделайте из него сытные тефтели в соусе, которые подойдут к любому любимому гарниру.

Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

фарш – 500 г

рис (вес сухого) – 100 г

вода для риса – 200 г

Специи:

соль – 1 ч.л.

сухой чеснок – 0.5 ч.л.

копченая паприка – 0.5 ч.л.

черный перец – 0.5 ч.л.

Ингредиенты для соуса:

сметана – 70 г

томатная паста – 70 г

вода – 250 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 0,5 ч.л.

масло – 35-40 г (на каждую тефтельку по кусочку)

Способ приготовления:

1. Рис отварить до полуготовности (мягкий снаружи, но серединка твердая), немного охладить.

2. Объединить с фаршем, добавить специи и перемешать. Сформировать тефтели

3. Для соуса объединить сметану, томатную пасту, воду, соль и сахар.

4. Вылить на тефтели и сверху выложить по кусочку масла.

5. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

6. Время от времени открывать и полить соусом. Как только достанете из духовки, соус будет жидкий, но потом он загустеет.

