Вместо голубцов: как приготовить сытные тефтели из фарша на ужин
Фарш точно есть в морозилке каждой хозяйки. Если нужно быстро приготовить что-то на ужин – такое мясо подходит идеально. Сделайте из него сытные тефтели в соусе, которые подойдут к любому любимому гарниру.
Идея приготовления сочных тефтелей из фарша для ужина опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- рис (вес сухого) – 100 г
- вода для риса – 200 г
Специи:
- соль – 1 ч.л.
- сухой чеснок – 0.5 ч.л.
- копченая паприка – 0.5 ч.л.
- черный перец – 0.5 ч.л.
Ингредиенты для соуса:
- сметана – 70 г
- томатная паста – 70 г
- вода – 250 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 0,5 ч.л.
- масло – 35-40 г (на каждую тефтельку по кусочку)
Способ приготовления:
1. Рис отварить до полуготовности (мягкий снаружи, но серединка твердая), немного охладить.
2. Объединить с фаршем, добавить специи и перемешать. Сформировать тефтели
3. Для соуса объединить сметану, томатную пасту, воду, соль и сахар.
4. Вылить на тефтели и сверху выложить по кусочку масла.
5. Поставить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
6. Время от времени открывать и полить соусом. Как только достанете из духовки, соус будет жидкий, но потом он загустеет.
