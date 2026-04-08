Для того, чтобы удивить гостей на праздник, вместо привычной "Шубы" можно приготовить вкусный закусочный рулет. В основе нежная свекольная масса, которую предварительно нужно запечь. Внутрь заверните сельдь в сочетании с крем-сыром – это действительно очень вкусно.

Идея приготовления свекольного закусочного рулета опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты для коржа:

отварная свекла – 250 г (натертого)

яйца – 3 шт.

мука – 80 г

соль – 1/2 ч.л.

перец черный молотый

масло – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

сельдь – 200-250 г (филе)

сыр сливочный (филадельфия) – 300 г

горчица в зернах – 3-4 ч.л.

зеленый лук – пучок

Размер бисквита – 30 на 36 см.

Способ приготовления:

1. Натереть на мелкую терку вареную свеклу.

2. Переложить в миску.

3. Белки отделить от желтков осторожно.

4. Белки взбить до устойчивой и пышной пены. Желтки, муку и масло добавить к натертой свекле и перемешать.

5. Свекольное тесто вмешать в белки взбитые в 2 этапа и перемешать лопаткой до однородности.

6. Выпекать свекольный бисквит.

7. На пергамент выложить свекольное тесто, выровнять и переложить в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 12-15 минут.

8. Готовый рулет охладить 10 минут.

9. Бисквит выложить на пищевую пленку, снять пергамент, выложить сливочный сыр и смазать равномерно ложкой.

10. С одного края выложить сельдь нарезанную пополам и горчицу в зернах.

11. Нарезанный зеленый лук нарезать мелко и посыпать сверху на лепешку.

12. Завернуть плотно рулет, переложить в пищевую пленку и поставить минимум на час холодильник.

