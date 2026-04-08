Вместо обычной "Шубы": как приготовить вкусный свекольный рулет с селедкой
Для того, чтобы удивить гостей на праздник, вместо привычной "Шубы" можно приготовить вкусный закусочный рулет. В основе нежная свекольная масса, которую предварительно нужно запечь. Внутрь заверните сельдь в сочетании с крем-сыром – это действительно очень вкусно.
Идея приготовления свекольного закусочного рулета опубликована на странице фудблогера zhuravlina cooking в Instagram.
Ингредиенты для коржа:
- отварная свекла – 250 г (натертого)
- яйца – 3 шт.
- мука – 80 г
- соль – 1/2 ч.л.
- перец черный молотый
- масло – 1 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- сельдь – 200-250 г (филе)
- сыр сливочный (филадельфия) – 300 г
- горчица в зернах – 3-4 ч.л.
- зеленый лук – пучок
Размер бисквита – 30 на 36 см.
Способ приготовления:
1. Натереть на мелкую терку вареную свеклу.
2. Переложить в миску.
3. Белки отделить от желтков осторожно.
4. Белки взбить до устойчивой и пышной пены. Желтки, муку и масло добавить к натертой свекле и перемешать.
5. Свекольное тесто вмешать в белки взбитые в 2 этапа и перемешать лопаткой до однородности.
6. Выпекать свекольный бисквит.
7. На пергамент выложить свекольное тесто, выровнять и переложить в разогретую до 180-190 градусов духовку примерно на 12-15 минут.
8. Готовый рулет охладить 10 минут.
9. Бисквит выложить на пищевую пленку, снять пергамент, выложить сливочный сыр и смазать равномерно ложкой.
10. С одного края выложить сельдь нарезанную пополам и горчицу в зернах.
11. Нарезанный зеленый лук нарезать мелко и посыпать сверху на лепешку.
12. Завернуть плотно рулет, переложить в пищевую пленку и поставить минимум на час холодильник.
