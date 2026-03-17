Вместо классических пирожков в пост можно приготовить аппетитные трубочки с капустой. Тесто для таких изделий очень простое – на воде. А внутрь положите сочную овощную начинку. Такое блюдо станет отличным вариантом перекуса.

Идея приготовления постных домашних трубочек с капустой опубликована на странице marafon186 в Instagram.

Ингредиенты для теста:

мука – 400 г

масло (рафинированное) – 50 г

вода (теплая) – 140 г

соль – щепотка

яйцо – 1 шт. (не обязательно, для смазывания перед запеканием)

Ингредиенты для начинки:

капуста – 1 шт. (средняя)

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

соль, черный перец – по вкусу

масло – минимум, для тушения

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке, капусту тонко шинкуем.

2. Тушим лук с морковью до мягкости, добавляем капусту.

3. Солим, перчим и тушим под крышкой на небольшом огне до полной готовности. Оставляем начинку остыть (это важно, чтобы тесто не размокло).

4. В миску просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Перетираем руками в мелкую крошку.

5. Постепенно вливаем теплую воду и замешиваем эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

6. Заворачиваем тесто в пленку и даем "отдохнуть" 30 минут – так оно станет послушным и будет очень тонко раскатываться.

7. Тесто скатываем в колбаску и делим на равные части (примерно как на небольшие пирожки).

8. Каждую часть раскатываем очень тонко, почти до прозрачности.

9. На край выкладываем порцию капусты и заворачиваем в плотную трубочку, подгибая края.

10. Выкладываем трубочки на противень с пергаментом.

11. Взбиваем яйцо и щедро смазываем каждую трубочку для красивого цвета.

12. Отправляем в духовку при температуре 180°C на 20–25 минут до золотистости.

