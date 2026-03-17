Вместо пирожков: делимся рецептом аппетитных постных трубочек с капустой
Вместо классических пирожков в пост можно приготовить аппетитные трубочки с капустой. Тесто для таких изделий очень простое – на воде. А внутрь положите сочную овощную начинку. Такое блюдо станет отличным вариантом перекуса.
Идея приготовления постных домашних трубочек с капустой опубликована на странице marafon186 в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- мука – 400 г
- масло (рафинированное) – 50 г
- вода (теплая) – 140 г
- соль – щепотка
- яйцо – 1 шт. (не обязательно, для смазывания перед запеканием)
Ингредиенты для начинки:
- капуста – 1 шт. (средняя)
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- соль, черный перец – по вкусу
- масло – минимум, для тушения
Способ приготовления:
1. Лук мелко нарезаем, морковь натираем на терке, капусту тонко шинкуем.
2. Тушим лук с морковью до мягкости, добавляем капусту.
3. Солим, перчим и тушим под крышкой на небольшом огне до полной готовности. Оставляем начинку остыть (это важно, чтобы тесто не размокло).
4. В миску просеиваем муку, добавляем соль и растительное масло. Перетираем руками в мелкую крошку.
5. Постепенно вливаем теплую воду и замешиваем эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам.
6. Заворачиваем тесто в пленку и даем "отдохнуть" 30 минут – так оно станет послушным и будет очень тонко раскатываться.
7. Тесто скатываем в колбаску и делим на равные части (примерно как на небольшие пирожки).
8. Каждую часть раскатываем очень тонко, почти до прозрачности.
9. На край выкладываем порцию капусты и заворачиваем в плотную трубочку, подгибая края.
10. Выкладываем трубочки на противень с пергаментом.
11. Взбиваем яйцо и щедро смазываем каждую трубочку для красивого цвета.
12. Отправляем в духовку при температуре 180°C на 20–25 минут до золотистости.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: