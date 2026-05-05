Картофель – один из самых простых и популярных гарниров. Но даже привычный продукт можно приготовить по-новому. Для этого не нужно сложных ингредиентов или много времени. Достаточно изменить способ приготовления – и вкус станет значительно интереснее. Попробуйте этот вариант для ежедневного меню.

Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с зеленью и чесноком опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.

Ингредиенты:

картофель молодой (небольшого размера) – 700–900 г

сливочное масло – 40-50 г

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

перец черный молотый – по вкусу

зелень (укроп или петрушка) – по вкусу

Способ приготовления:

1. Хорошо вымойте картофель и, при необходимости, очистите. Разрежьте каждую картофелину пополам.

2. Вскипятите воду, добавьте соль и выложите картофель.

3. Варите примерно 10 минут до полуготовности.

4. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть.

5. Разогрейте сковородку, добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Когда появится аромат, выложите картофель срезом вниз.

6. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки, периодически переворачивая.

7. В конце приготовления добавьте соль, перец и измельченную зелень, перемешайте и сразу подавайте.

