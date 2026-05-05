Вместо привычного пюре: как вкусно приготовить картошку, чтобы понравилась всем
Картофель – один из самых простых и популярных гарниров. Но даже привычный продукт можно приготовить по-новому. Для этого не нужно сложных ингредиентов или много времени. Достаточно изменить способ приготовления – и вкус станет значительно интереснее. Попробуйте этот вариант для ежедневного меню.
Идея приготовления вкусного запеченного картофеля с зеленью и чесноком опубликована на странице фудблогера anastasia zhakulina в Instagram.
Ингредиенты:
- картофель молодой (небольшого размера) – 700–900 г
- сливочное масло – 40-50 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- перец черный молотый – по вкусу
- зелень (укроп или петрушка) – по вкусу
Способ приготовления:
1. Хорошо вымойте картофель и, при необходимости, очистите. Разрежьте каждую картофелину пополам.
2. Вскипятите воду, добавьте соль и выложите картофель.
3. Варите примерно 10 минут до полуготовности.
4. Слейте воду и дайте картофелю немного обсохнуть.
5. Разогрейте сковородку, добавьте сливочное масло и измельченный чеснок. Когда появится аромат, выложите картофель срезом вниз.
6. Обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки, периодически переворачивая.
7. В конце приготовления добавьте соль, перец и измельченную зелень, перемешайте и сразу подавайте.
