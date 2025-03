Вместо привычных "Шубы" и "Винегрета" со свеклой можно приготовить очень простой майонезный салат. К тому же, очень бюджетный. Вам не придется ничего выкладывать слоями или долго нарезать большое количество ингредиентов.

Идея приготовления сытного салата со свеклой и зеленым горошком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Блюдо идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Ингредиенты:

свекла – 750 г

горошек – 300 г

маринованные огурцы – 300 г,

плавленый сырок – 280 г

специи: перец, соль – по вкусу,

майонез – 5-6 ст.л.

чеснок – 8-10 зубчика

Способ приготовления:

1. Порезать небольшими кубиками отварную свеклу.

2. С огурцов слить жидкость и также порезать на кубики.

3. Нарезать плавленые творожки.

4. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.

5. В майонез отжать чеснок.

6. Размешать до однородности и добавить в салат.

7. Перемешать и подавать на стол.

