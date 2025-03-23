Вместо "Шубы" и "Винегрета": рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком
Вместо привычных "Шубы" и "Винегрета" со свеклой можно приготовить очень простой майонезный салат. К тому же, очень бюджетный. Вам не придется ничего выкладывать слоями или долго нарезать большое количество ингредиентов.
Идея приготовления сытного салата со свеклой и зеленым горошком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Блюдо идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- свекла – 750 г
- горошек – 300 г
- маринованные огурцы – 300 г,
- плавленый сырок – 280 г
- специи: перец, соль – по вкусу,
- майонез – 5-6 ст.л.
- чеснок – 8-10 зубчика
Способ приготовления:
1. Порезать небольшими кубиками отварную свеклу.
2. С огурцов слить жидкость и также порезать на кубики.
3. Нарезать плавленые творожки.
4. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.
5. В майонез отжать чеснок.
6. Размешать до однородности и добавить в салат.
7. Перемешать и подавать на стол.
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