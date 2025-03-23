Вместо "Шубы" и "Винегрета": рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
84
Вместо 'Шубы' и 'Винегрета': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

Вместо привычных "Шубы" и "Винегрета" со свеклой можно приготовить очень простой майонезный салат. К тому же, очень бюджетный. Вам не придется ничего выкладывать слоями или долго нарезать большое количество ингредиентов.

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Идея приготовления сытного салата со свеклой и зеленым горошком опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook with me at hom в Instagram. Блюдо идеально подойдет и на каждый день, и для праздничного стола.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

Ингредиенты:

  • свекла – 750 г
  • горошек – 300 г
  • маринованные огурцы – 300 г,
  • плавленый сырок – 280 г
  • специи: перец, соль – по вкусу,
  • майонез – 5-6 ст.л.
  • чеснок – 8-10 зубчика

Способ приготовления:

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

1. Порезать небольшими кубиками отварную свеклу.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

2. С огурцов слить жидкость и также порезать на кубики.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

3. Нарезать плавленые творожки.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

4. Добавить отцеженный горошек, специи, перемешать.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

5. В майонез отжать чеснок.

6. Размешать до однородности и добавить в салат.

Вместо ''Шубы'' и ''Винегрета'': рецепт сытного майонезного салата со свеклой и зеленым горошком

7. Перемешать и подавать на стол.

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