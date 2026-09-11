Воздушная творожная запеканка без муки: делимся самым легким рецептом

Творожная запеканка – одно из самых вкусных блюд для легкого, белкового завтрака. Для оригинального вкуса добавьте в основу тертую цедру.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой, творожной запеканки без муки.

Ингредиенты:

Творог 700 г

Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)

Яйца 3 шт.

Сахар 100 г

Манная крупа 5 столовых ложек без вершины

Ваниль

Способ приготовления:

1. Все смешиваем и взбиваем блендером.

2. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом, делаем водяную баню. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 градусах примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.

3. По желанию добавляем цедру, изюм или цукаты!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: