Воздушная творожная запеканка без муки: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
186
Сырная запеканка без муки
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Творожная запеканка – одно из самых вкусных блюд для легкого, белкового завтрака. Для оригинального вкуса добавьте в основу тертую цедру.

Домашняя запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой, творожной запеканки без муки. 

Ингредиенты: 

  • Творог 700 г
  • Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)
  • Яйца 3 шт.
  • Сахар 100 г
  • Манная крупа 5 столовых ложек без вершины
  • Ваниль

Способ приготовления: 

1. Все смешиваем и взбиваем блендером.

Творог для блюда

2. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом, делаем водяную баню. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 градусах примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.

Сколько готовить запеканку

3. По желанию добавляем цедру, изюм или цукаты!

Готовая запеканка

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