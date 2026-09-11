Воздушная творожная запеканка без муки: делимся самым легким рецептом
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Творожная запеканка – одно из самых вкусных блюд для легкого, белкового завтрака. Для оригинального вкуса добавьте в основу тертую цедру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, легкой, творожной запеканки без муки.
Ингредиенты:
- Творог 700 г
- Крем-сыр 200 (я брала мягкий сыр)
- Яйца 3 шт.
- Сахар 100 г
- Манная крупа 5 столовых ложек без вершины
- Ваниль
Способ приготовления:
1. Все смешиваем и взбиваем блендером.
2. Выкладываем в форму, выстланную пергаментом, делаем водяную баню. В глубокий противень наливаем кипяток и ставим нашу форму. Запекаем при 160 градусах примерно 30 минут. Затем достаем из водяной бани и запекаем еще 15 минут.
3. По желанию добавляем цедру, изюм или цукаты!
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