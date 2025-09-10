Домашние заготовки на зиму всегда спасают, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и полезное. Кроме традиционных огурцов или томатов, можно сделать универсальный салат, который сочетает сразу несколько овощей. Такая консервация станет отличным дополнением к гарнирам и мясу или замечательным самостоятельным блюдом. Главное преимущество рецепта – простота и доступные ингредиенты.

Идея приготовления салата с огурцами, грибами и перцем на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Ингредиенты (на 7-8 баночек по 0,5 л):

огурцы – 2 кг.

сладкий перец – 5-6 шт.

лук – 4-5 шт.

шампиньоны – 1 кг.

Для соленой воды:

вода – 10 стаканов

соль – 1 стакан

Для маринада:

вода – 3 стакана

сахар – 1-1,5 стакана

уксус 9% — 1,5 стакана

лавровый лист — по вкусу

Способ приготовления:

1. Перец и лук нарезать крупными кусочками.

2. Огурцы и шампиньоны лучше выбирать небольшого размера, чтобы они сохраняли красивый вид в банке.

3. Приготовьте соленую воду: растворите соль в указанном количестве воды. Погрузите овощи и грибы и оставьте их на 2 часа.

4. После этого достаньте продукты и разложите по стерилизованным банкам.

5. Для маринада смешайте воду, сахар, уксус и лавровый лист. Доведите смесь до кипения.

6. Залейте банки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут.

7. Закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

