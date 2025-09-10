Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
138
Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

Домашние заготовки на зиму всегда спасают, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и полезное. Кроме традиционных огурцов или томатов, можно сделать универсальный салат, который сочетает сразу несколько овощей. Такая консервация станет отличным дополнением к гарнирам и мясу или замечательным самостоятельным блюдом. Главное преимущество рецепта – простота и доступные ингредиенты.

Видео дня

Идея приготовления салата с огурцами, грибами и перцем на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

Ингредиенты (на 7-8 баночек по 0,5 л):

  • огурцы – 2 кг.
  • сладкий перец – 5-6 шт.
  • лук – 4-5 шт.
  • шампиньоны – 1 кг.

Для соленой воды:

  • вода – 10 стаканов
  • соль – 1 стакан

Для маринада:

  • вода – 3 стакана
  • сахар – 1-1,5 стакана
  • уксус 9% — 1,5 стакана
  • лавровый лист — по вкусу

Способ приготовления:

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

1. Перец и лук нарезать крупными кусочками.

2. Огурцы и шампиньоны лучше выбирать небольшого размера, чтобы они сохраняли красивый вид в банке.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

3. Приготовьте соленую воду: растворите соль в указанном количестве воды. Погрузите овощи и грибы и оставьте их на 2 часа.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

4. После этого достаньте продукты и разложите по стерилизованным банкам.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

5. Для маринада смешайте воду, сахар, уксус и лавровый лист. Доведите смесь до кипения.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

6. Залейте банки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут.

Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму

7. Закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты