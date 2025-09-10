Все в одной банке: как закрыть вкусный салат с грибами, перцем и огурцами на зиму
Домашние заготовки на зиму всегда спасают, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное и полезное. Кроме традиционных огурцов или томатов, можно сделать универсальный салат, который сочетает сразу несколько овощей. Такая консервация станет отличным дополнением к гарнирам и мясу или замечательным самостоятельным блюдом. Главное преимущество рецепта – простота и доступные ингредиенты.
Идея приготовления салата с огурцами, грибами и перцем на зиму опубликована на странице danilchenko 77 в Instagram.
Ингредиенты (на 7-8 баночек по 0,5 л):
- огурцы – 2 кг.
- сладкий перец – 5-6 шт.
- лук – 4-5 шт.
- шампиньоны – 1 кг.
Для соленой воды:
- вода – 10 стаканов
- соль – 1 стакан
Для маринада:
- вода – 3 стакана
- сахар – 1-1,5 стакана
- уксус 9% — 1,5 стакана
- лавровый лист — по вкусу
Способ приготовления:
1. Перец и лук нарезать крупными кусочками.
2. Огурцы и шампиньоны лучше выбирать небольшого размера, чтобы они сохраняли красивый вид в банке.
3. Приготовьте соленую воду: растворите соль в указанном количестве воды. Погрузите овощи и грибы и оставьте их на 2 часа.
4. После этого достаньте продукты и разложите по стерилизованным банкам.
5. Для маринада смешайте воду, сахар, уксус и лавровый лист. Доведите смесь до кипения.
6. Залейте банки горячим маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут.
7. Закрутите банки, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.
