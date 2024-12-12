Оливье – блюдо, без которого не обходится ни одно новогоднее застолье. Такой салат на праздники готовят целые поколения. Но очень часто хозяйки допускают ошибки при создании такого кулинарного шедевра, что не дает достичь идеального вкуса.

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Редакция FoodOboz расскажет, как не стоит готовить оливье. Некоторые советы могут показаться вам достаточно необычными, но именно они помогут сделать блюдо максимально вкусным.

Не заправляйте салат только майонезом

Салат обычно заправляют майонезом, а также добавляют специи. Но будет значительно лучше, если соединить такой соус со греческим йогуртом.

Не заправляйте салат заранее

Если заправить салат за долго до застолья – блюдо просто подойдет водой. Излишняя влага очень негативно влияет на вкус.

Колбаса – это не самый лучший ингредиент для оливье

Даже если вкус оливье с колбасой вам очень нравится, это уже совсем не тот салат, который должен быть. В оригинальном рецепте используется нежное отварное мясо курицы или говядины.

Не добавляйте много картофеля

Большое количество картофеля сделает салат очень крахмалистым. Во время перемешивания ингредиенты будут очень слипаться, что будет неаппетитно и очень тяжело на желудок.

Возьмите замороженный горошек вместо консервированного

Большинство хозяек используют именно консервированный горошек для оливье, потому что он всегда есть в магазине. Но это именно тот случай, когда можно использовать заготовку, которую вы заморозили летом, и использовать именно замороженный горошек.

Не жалейте яиц

Такой простой и ингредиент, как яйца, очень выигрышно дополняют вкус оливье. Поэтому вместо одного, которое вы всегда добавляете, отварите три.

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