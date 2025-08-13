Для того, чтобы не вымешивать тесто для домашней пиццы, можно использовать слоеную основу. Для блюда подойдет любая ваша любимая начинка, а выпекается за считанные минуты.

Идея приготовления ленивой пиццы на слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

слоеное тесто – 500 г (дрожжевое или слоено-дрожжевое)

колбаса – 250 г

лук – 1 шт.

помидоры – 2 шт.

оливки – 50 г

сыр – 120 г

кетчуп – 2 ст.л.

зелень: укроп, петрушка

начинку можно использовать любую по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто разморозить.

2. Раскатать сразу на пергаменте (силиконизированном) по размеру формы.

3. Сделать проколы вилкой.

4. Смазать кетчупом.

5. Сверху выложить нарезанную колбасу, оливки, лук и помидор.

6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

7. За 5 минут до готовности посыпать натертым сыром.

