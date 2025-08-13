Все рецепты
Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку
Для того, чтобы не вымешивать тесто для домашней пиццы, можно использовать слоеную основу. Для блюда подойдет любая ваша любимая начинка, а выпекается за считанные минуты.
Идея приготовления ленивой пиццы на слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- слоеное тесто – 500 г (дрожжевое или слоено-дрожжевое)
- колбаса – 250 г
- лук – 1 шт.
- помидоры – 2 шт.
- оливки – 50 г
- сыр – 120 г
- кетчуп – 2 ст.л.
- зелень: укроп, петрушка
- начинку можно использовать любую по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто разморозить.
2. Раскатать сразу на пергаменте (силиконизированном) по размеру формы.
3. Сделать проколы вилкой.
4. Смазать кетчупом.
5. Сверху выложить нарезанную колбасу, оливки, лук и помидор.
6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут (ориентируйтесь по своей духовке).
7. За 5 минут до готовности посыпать натертым сыром.
