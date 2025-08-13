Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
282
Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

Для того, чтобы не вымешивать тесто для домашней пиццы, можно использовать слоеную основу. Для блюда подойдет любая ваша любимая начинка, а выпекается за считанные минуты.

Идея приготовления ленивой пиццы на слоеном тесте опубликована на странице фудблогера Кристины с ником foodblog kristi в Instagram.

Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

Ингредиенты:

  • слоеное тесто – 500 г (дрожжевое или слоено-дрожжевое)
  • колбаса – 250 г
  • лук – 1 шт.
  • помидоры – 2 шт.
  • оливки – 50 г
  • сыр – 120 г
  • кетчуп – 2 ст.л.
  • зелень: укроп, петрушка
  • начинку можно использовать любую по вкусу

Способ приготовления:

Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

1. Тесто разморозить.

2. Раскатать сразу на пергаменте (силиконизированном) по размеру формы.

Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

3. Сделать проколы вилкой.

Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

4. Смазать кетчупом.

5. Сверху выложить нарезанную колбасу, оливки, лук и помидор.

Вымешивать тесто не придется: как приготовить ленивую домашнюю пиццу на скорую руку

6. Готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут (ориентируйтесь по своей духовке).

7. За 5 минут до готовности посыпать натертым сыром.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты