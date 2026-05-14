Завтрак – самый главный прием пищи. И есть на завтрак специалисты рекомендуют есть белковые продукты и овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной белковой запеканки из лаваша, творога и помидоров.

Ингредиенты:

Лаваш – 150 г

Творог кисломолочный (5%) – 200-250 г

Шпинат – 80 г

Помидоры черри – 100 г

Сливки (10%) – 100 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сыр твердый – 100 г

Итальянские травы, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Формируем лаваш в виде гармошки и выкладываем в форму. В промежутки равномерно добавляем сыр, шпинат и нарезанные помидоры черри.

2. Яйца, сливки и специи тщательно взбиваем. Выливаем в форму поверх лаваша с начинкой.

3. Посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую духовку на 20-25 минут до образования румяной корочки.

