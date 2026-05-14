Высокобелковая запеканка для завтрака и перекуса: понадобится два главных ингредиента
Завтрак – самый главный прием пищи. И есть на завтрак специалисты рекомендуют есть белковые продукты и овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной белковой запеканки из лаваша, творога и помидоров.
Ингредиенты:
- Лаваш – 150 г
- Творог кисломолочный (5%) – 200-250 г
- Шпинат – 80 г
- Помидоры черри – 100 г
- Сливки (10%) – 100 г
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Итальянские травы, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Формируем лаваш в виде гармошки и выкладываем в форму. В промежутки равномерно добавляем сыр, шпинат и нарезанные помидоры черри.
2. Яйца, сливки и специи тщательно взбиваем. Выливаем в форму поверх лаваша с начинкой.
3. Посыпаем тертым сыром и отправляем в разогретую духовку на 20-25 минут до образования румяной корочки.
