Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов
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Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, если добавить например, филе и фасоль, вы получите высокобелковое блюдо для обеда и ужина.

Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового салата из куриного филе, зелени и фасоли. 

Ингредиенты: 

  • вареное куриное филе 100 г (или приготовленное другим способом)
  • огурец 100 г
  • красный лук 40 г
  • яйцо 1 шт. 
  • фасоль вареная или консервированная 50 г
  • листья салата

Заправка:

  • греческий йогурт 1-2 ст. л.
  • французская горчица 0,5 ст. л.
  • соевый соус 0,5 ст. л.

Способ приготовления: 

1. Порежьте филе кубиком, яйца, лук и огурцы.

Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов

2. Добавьте листья салата, фасоль и заправку, перемешайте. 

Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов

Подавайте салат сразу!

Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов

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