Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, если добавить например, филе и фасоль, вы получите высокобелковое блюдо для обеда и ужина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового салата из куриного филе, зелени и фасоли.

Ингредиенты:

вареное куриное филе 100 г (или приготовленное другим способом)

огурец 100 г

красный лук 40 г

яйцо 1 шт.

фасоль вареная или консервированная 50 г

листья салата

Заправка:

греческий йогурт 1-2 ст. л.

французская горчица 0,5 ст. л.

соевый соус 0,5 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте филе кубиком, яйца, лук и огурцы.

2. Добавьте листья салата, фасоль и заправку, перемешайте.

Подавайте салат сразу!

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