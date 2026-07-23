Высокобелковый салат для ужина: понадобится минимум продуктов
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Домашние салаты можно готовить из любых продуктов, которые вы любите. Но, если добавить например, филе и фасоль, вы получите высокобелковое блюдо для обеда и ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного белкового салата из куриного филе, зелени и фасоли.
Ингредиенты:
- вареное куриное филе 100 г (или приготовленное другим способом)
- огурец 100 г
- красный лук 40 г
- яйцо 1 шт.
- фасоль вареная или консервированная 50 г
- листья салата
Заправка:
- греческий йогурт 1-2 ст. л.
- французская горчица 0,5 ст. л.
- соевый соус 0,5 ст. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте филе кубиком, яйца, лук и огурцы.
2. Добавьте листья салата, фасоль и заправку, перемешайте.
Подавайте салат сразу!
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