Яблочное печенье с хрустящей корочкой: как приготовить

Яблочное печенье можно приготовить из творога, сливочного масла и свежих яблок. Тесто получается довольно плотным, поэтому из него легко сформировать небольшие порции. Перед выпечкой заготовки нужно обвалять в сахаре, а по желанию добавить немного корицы. В духовке печенье приобретает румяную корочку и приятный яблочный аромат.

Идея приготовления вкусного яблочного печенья с хрустящей корочкой опубликована на странице recipes ira в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 400 г

сливочное масло – 100 г

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 50 г

мука – 350-390 г

разрыхлитель – 10 г

яблоки – 3 больших или 4 поменьше

Для обваливания:

сахар – 5 ст.л.

корица – 0,6 ч.л. – по желанию

Способ приготовления:

1. Сначала нужно приготовить тесто. Творог смешать с растопленным сливочным маслом, яйцами, сахаром и щепоткой соли. Все хорошо перемешать вилкой до однородной массы.

2. Яблоки очистить, если нужно, и нарезать небольшими кубиками. Добавить их в творожную массу.

3. Отдельно просеять муку вместе с разрыхлителем и постепенно ввести в тесто. Его консистенция должна быть достаточно плотной. Если масса сильно липнет к рукам, нужно добавить немного муки из указанного диапазона.

4. Для обваливания смешать сахар с корицей. Тесто нужно брать влажными руками или слегка смазывать руки маслом.

5. Сформировать шарики, после чего каждый хорошо обвалять в сахарной смеси.

6. Заготовки выложить на противень, застеленный пергаментом. Каждый шарик слегка прижать стаканом, чтобы печенье стало плоским.

7. Выпекать яблочное печенье нужно в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовая выпечка должна хорошо подрумяниться, а сахарная глазурь – образовать аппетитную хрустящую корочку.

8. Такое домашнее печенье лучше всего дать немного остыть перед подачей. Кусочки яблок внутри придают выпечке аромат, а сахар с корицей сверху – румяную корочку.

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