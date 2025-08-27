Яблочный пирог без теста "Невидимка": рецепт ароматной домашней выпечки к чаю

Яблочный пирог – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Готовить такую выпечку можно по-разному и из разного теста, даже просто из фило, лаваша и слоеного.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, очень легкого в приготовлении яблочного пирога.

Ингредиенты: 

  • Яйца 2 шт
  • Сахар 60 г
  • Щепотка соли
  • Ванилин на кончике ножа
  • Масло сливочное растопленное 30 г
  • Молоко/сметана 100 г
  • Мука 70 г
  • Разрыхлитель 1 ч.л
  • Сок 1/2 лимона
  • Яблоки 900 г
  • Соль

Способ приготовления: 

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью до пышного состояния. Добавьте растопленное масло, молоко и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Тесто для пирога

2. Порежьте слайсами яблока, полейте соком лимона.

Яблоки для десерта

3. Переложите яблоки в тесто, перемешайте. Переложите в форму и выпекайте 20 минут при 180С.

Готовый пирог



