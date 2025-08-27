Яблочный пирог – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Готовить такую выпечку можно по-разному и из разного теста, даже просто из фило, лаваша и слоеного.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, очень легкого в приготовлении яблочного пирога.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт

Сахар 60 г

Щепотка соли

Ванилин на кончике ножа

Масло сливочное растопленное 30 г

Молоко/сметана 100 г

Мука 70 г

Разрыхлитель 1 ч.л

Сок 1/2 лимона

Яблоки 900 г

Соль

Способ приготовления:

1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью до пышного состояния. Добавьте растопленное масло, молоко и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

2. Порежьте слайсами яблока, полейте соком лимона.

3. Переложите яблоки в тесто, перемешайте. Переложите в форму и выпекайте 20 минут при 180С.

