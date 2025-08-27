Все рецепты
Яблочный пирог без теста "Невидимка": рецепт ароматной домашней выпечки к чаю
Яблочный пирог – лучший домашний десерт к чаю, кофе. Готовить такую выпечку можно по-разному и из разного теста, даже просто из фило, лаваша и слоеного.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного, очень легкого в приготовлении яблочного пирога.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт
- Сахар 60 г
- Щепотка соли
- Ванилин на кончике ножа
- Масло сливочное растопленное 30 г
- Молоко/сметана 100 г
- Мука 70 г
- Разрыхлитель 1 ч.л
- Сок 1/2 лимона
- Яблоки 900 г
- Соль
Способ приготовления:
1. Тесто: взбейте яйца с сахаром и солью до пышного состояния. Добавьте растопленное масло, молоко и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
2. Порежьте слайсами яблока, полейте соком лимона.
3. Переложите яблоки в тесто, перемешайте. Переложите в форму и выпекайте 20 минут при 180С.
