Яичница кажется самым простым завтраком, который можно приготовить всего за несколько минут. Но каждый, кто хотя бы раз пытался сделать ее идеальной, знает: результат может получиться совершенно разным. У кого-то белок пересыхает, у кого-то желток твердеет, а иногда блюдо и вовсе подгорает. Все решают мелкие детали – именно они отличают обычную яичницу от той, которую подают в ресторанах.

Редакция FoodOboz расскажет, как приготовить действительно вкусную и качественную яичницу.

Первый шаг к идеальному завтраку – правильная сковородка. Она должна хорошо прогреваться и равномерно распределять тепло. Лучше всего подойдет чугунная или современная антипригарная модель. Важно помнить: яйца нельзя разбивать на холодную поверхность, иначе они сразу растекутся и потеряют форму.

Не меньшее значение имеет жир для жарки. Легкий вкус придаст оливковое масло, насыщенный – сливочное масло. Если же хотите, чтобы края стали золотистыми и хрустящими, совместите масло с несколькими каплями масла – так оно не подгорит и сохранит аромат.

Важен и сам продукт. Свежие яйца имеют плотный белок, который не растекается по сковородке. Разбивать их лучше о ровную поверхность, а не о край посуды – тогда кусочки скорлупы не попадут в блюдо.

Чтобы достичь нежной текстуры, готовить следует на среднем огне. Накрыв сковородку крышкой на минуту-две, вы получите нежный белок и красивый жидкий желток. Любителям более плотной консистенции можно подержать яичницу немного дольше, но стоит остановиться вовремя, чтобы не пересушить.

Приправы добавляют характера даже самому простому блюду. Соль и черный перец – классика, но можно добавить щепотку паприки, зелень или несколько капель соевого соуса. Благодаря этому яичница каждый раз будет иметь другой вкус.

Есть и несколько маленьких хитростей. Солить лучше уже после того, как белок схватится, тогда он останется нежным. Подавайте яичницу сразу, ведь желток быстро теряет привлекательный вид. А если хотите красивой подачи, воспользуйтесь специальными кольцами для жарки – блюдо получится ровным и аппетитным.

