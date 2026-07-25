Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальной основой могут быть яйца. Из них можно сделать блины, омлет, скрембл, рулетики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного блина с красной рыбой и огурцом.

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Молоко 2 ст. л.

Соль

Огурец 80 г

Слабосоленая рыба 50 г

Сливочный сыр 20 г

Масло для жарки

Кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с молоком и солью.

2. Вылить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и приготовить омлет с обеих сторон.

3. Выложить сверху сливочный сыр, огурец и рыбу. Свернуть рулетом, как роллы. По желанию посыпать кунжутом.

Порежьте и подавайте!

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