Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
96
Рецепт закуски
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Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальной основой могут быть яйца. Из них можно сделать блины, омлет, скрембл, рулетики с разными начинками.

Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного блина с красной рыбой и огурцом.

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.
  • Молоко 2 ст. л.
  • Соль
  • Огурец 80 г
  • Слабосоленая рыба 50 г
  • Сливочный сыр 20 г
  • Масло для жарки
  • Кунжут (по желанию)

Способ приготовления:

1. Яйца смешать с молоком и солью.

Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

2. Вылить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и приготовить омлет с обеих сторон.

Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

3. Выложить сверху сливочный сыр, огурец и рыбу. Свернуть рулетом, как роллы. По желанию посыпать кунжутом.

Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

Порежьте и подавайте!

Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом

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