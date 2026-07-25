Яичный рулет с вкусной начинкой для завтрака и перекуса: делимся лучшим рецептом
1 минута
96
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для завтрака и перекуса, идеальной основой могут быть яйца. Из них можно сделать блины, омлет, скрембл, рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яичного блина с красной рыбой и огурцом.
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Молоко 2 ст. л.
- Соль
- Огурец 80 г
- Слабосоленая рыба 50 г
- Сливочный сыр 20 г
- Масло для жарки
- Кунжут (по желанию)
Способ приготовления:
1. Яйца смешать с молоком и солью.
2. Вылить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и приготовить омлет с обеих сторон.
3. Выложить сверху сливочный сыр, огурец и рыбу. Свернуть рулетом, как роллы. По желанию посыпать кунжутом.
Порежьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: