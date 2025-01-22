Блинный торт – это всегда удачная идея десерта. Он не только вкусен, но и выглядит очень эстетично.

Видео дня

Как приготовить японский блинный торт, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. В результате у вас получится небанальный десерт, точно понравившийся всем.

Ингредиенты для блинов

Молоко – 600 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 270 гр

Масло – 20 мл

Сахар – 30 гр

Соль – щепотка

Ингредиенты для крема

Крем-сыр – 600 гр

Сливки от 33% – 350 мл

Сахарная пудра – 170 гр

Ванильные паста – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Готовим блины. К яйцам добавляем 100 мл молока из общего количества, перемешиваем венчиком до однородности.

2. Добавляем масло и сахар, снова перемешиваем.

3. Добавляем соль и треть муки. Вымешиваем до однородности и добавляем немного молока.

4. Чередуя муку и молоко замешиваем тесто.

5. Даем постоять в течение 15 минут и пропускаем тесто через сито.

6. Делим на пять частей и красим в разные цвета гелевыми или водорастворимыми красителями (по желанию).

7. Выпекаем тоненькие блины. Из каждого вырезаем круг диаметром 18 см.

8. Готовим крем. Сливки взбиваем до мягких пиков, добавляем пудру, пасту и сливочный сыр. Вымешиваем до однородной кремовой смеси.

9. Подложку для торта промазываем кремом, выкладываем первый блинчик.

10. Сверху выкладываем одну столовую ложку с горкой крема и выравниваем крем по плоскости блина. Таким образом собираем торт

11. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-6 часов.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тортов: