Японский блинный торт: как приготовить дома вкусный и небанальный десерт
Блинный торт – это всегда удачная идея десерта. Он не только вкусен, но и выглядит очень эстетично.
Как приготовить японский блинный торт, в Instagram рассказала фудблогер с ником julia food blog ua. В результате у вас получится небанальный десерт, точно понравившийся всем.
Ингредиенты для блинов
- Молоко – 600 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 270 гр
- Масло – 20 мл
- Сахар – 30 гр
- Соль – щепотка
Ингредиенты для крема
- Крем-сыр – 600 гр
- Сливки от 33% – 350 мл
- Сахарная пудра – 170 гр
- Ванильные паста – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Готовим блины. К яйцам добавляем 100 мл молока из общего количества, перемешиваем венчиком до однородности.
2. Добавляем масло и сахар, снова перемешиваем.
3. Добавляем соль и треть муки. Вымешиваем до однородности и добавляем немного молока.
4. Чередуя муку и молоко замешиваем тесто.
5. Даем постоять в течение 15 минут и пропускаем тесто через сито.
6. Делим на пять частей и красим в разные цвета гелевыми или водорастворимыми красителями (по желанию).
7. Выпекаем тоненькие блины. Из каждого вырезаем круг диаметром 18 см.
8. Готовим крем. Сливки взбиваем до мягких пиков, добавляем пудру, пасту и сливочный сыр. Вымешиваем до однородной кремовой смеси.
9. Подложку для торта промазываем кремом, выкладываем первый блинчик.
10. Сверху выкладываем одну столовую ложку с горкой крема и выравниваем крем по плоскости блина. Таким образом собираем торт
11. Накрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 5-6 часов.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты тортов: