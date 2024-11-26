Крупы – основа многих блюд. Они долго сохраняются, но только при условии, что их не испортят вредители: пищевая моль или другие насекомые. Многие хозяйки знают о методах борьбы с этими нежелательными гостями, но не все понимают, как они работают. Один из таких лайфхаков – использование шариков из фольги.

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Фудблгер София Сизова (sizovasofiaa) на своей странице в Instgaram рассказала почему такой лайфхак очень эффективный. Также она поделилась несколькими другими способами, препятствующие появлению вредителей.

Шарики из фольги кладут в банку с крупой, чтобы отпугнуть вредителей. Фольга создает неприятный для насекомых звуковой эффект при прикосновении, а металл блокирует распространение личинок. Это работает особенно эффективно в герметичных контейнерах.

Как применять:

1. Скачайте небольшие шарики из пищевой фольги.

2. Положите их прямо в крупу. При желании можете использовать чистые монетки или другие мелкие металлические предметы.

Лавровые листья

Лавровые листья имеют сильный аромат, который отпугивает моль и других вредителей. Они действуют как природный антисептик и предотвращают появление насекомых.

Как применять:

1. Положите несколько лавровых листочков в банку или мешочек с крупой.

2. Меняйте листья раз в несколько месяцев, чтобы сохранить свежесть аромата.

Острый перец

Стручковый острый перец – еще одно эффективное природное средство, его резкий запах не нравится насекомым и отпугивает их.

Как применять:

1. Возьмите небольшой сушеный стручок перца.

2. Положите его сверху на крупу в банке или мешочке.

Цедра лимона

Лимонная цедра содержит эфирные масла, обладающие антисептическими свойствами. Запах цитрусовых не только приятный, но и эффективный в борьбе с насекомыми.

Как применять:

1. Высушите цедру лимона.

2. Положите ее в тканевой мешочек или в банку с крупой.

3. Изменяйте цедру раз в 1-2 месяца.

Общие советы для хранения круп

Храните крупу в герметичных контейнерах с плотно закрытыми крышками.

Перед хранением пересыпайте крупы в сухие банки или пакеты во избежание остатков личинок от упаковки.

Замораживайте крупы перед хранением (на 2-3 дня) – это убивает возможных вредителей.

Периодически проверяйте запасы на наличие насекомых или плесени.

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