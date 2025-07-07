Чтобы котлеты получились сытными, сочными и мягкими – не перемалывайте мясо в фарш, а просто его нарежьте. Такие изделия можно запечь в духовке – так сохраняется польза и питательность блюда. Кроме курицы можно выбрать индейку, свинину или сразу несколько видов мяса по вашему вкусу.

Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Отличное дополнение к любому гарниру.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г (или любое другое мясо)

помидор – 1 шт.

яйца – 1 шт.

сметана 20% – 2 ст.л.

мука – 2 ст.л. (без горки)

сыр твердый – 200 г

сушеный чеснок – 2 ч.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

соль, перец- по вкусу.

Способ приготовления:

1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки.

2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку.

3. Перемешать до однородности.

4. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л.

5. Выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при температуре 200 градусов. В конце приготовления можно включить режим гриля на несколько минут – получится аппетитная золотистая корочка.

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