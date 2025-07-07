Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед
Чтобы котлеты получились сытными, сочными и мягкими – не перемалывайте мясо в фарш, а просто его нарежьте. Такие изделия можно запечь в духовке – так сохраняется польза и питательность блюда. Кроме курицы можно выбрать индейку, свинину или сразу несколько видов мяса по вашему вкусу.
Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Отличное дополнение к любому гарниру.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г (или любое другое мясо)
- помидор – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- сметана 20% – 2 ст.л.
- мука – 2 ст.л. (без горки)
- сыр твердый – 200 г
- сушеный чеснок – 2 ч.л.
- копченая паприка – 1 ч.л.
- соль, перец- по вкусу.
Способ приготовления:
1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки.
2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку.
3. Перемешать до однородности.
4. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л.
5. Выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при температуре 200 градусов. В конце приготовления можно включить режим гриля на несколько минут – получится аппетитная золотистая корочка.
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