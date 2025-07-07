Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
522
Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

Чтобы котлеты получились сытными, сочными и мягкими – не перемалывайте мясо в фарш, а просто его нарежьте. Такие изделия можно запечь в духовке – так сохраняется польза и питательность блюда. Кроме курицы можно выбрать индейку, свинину или сразу несколько видов мяса по вашему вкусу.

Идея приготовления сочных рубленых котлет в духовке на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Отличное дополнение к любому гарниру.

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г (или любое другое мясо)
  • помидор – 1 шт.
  • яйца – 1 шт.
  • сметана 20% – 2 ст.л.
  • мука – 2 ст.л. (без горки)
  • сыр твердый – 200 г
  • сушеный чеснок – 2 ч.л.
  • копченая паприка – 1 ч.л.
  • соль, перец- по вкусу.

Способ приготовления:

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

1. Куриное филе и помидор нарезать на маленькие кусочки.

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

2. Добавить сметану, яйцо, специи и муку.

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

3. Перемешать до однородности.

4. Выложить котлетки на застеленный пергаментом противень по 2 ст.л.

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

5. Выложить сверху натертый сыр и выпекать 35 минут при температуре 200 градусов. В конце приготовления можно включить режим гриля на несколько минут – получится аппетитная золотистая корочка.

Зачно лучше, чем просто из фарша: как приготовить сочные рубленые котлеты на обед

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