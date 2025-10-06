Если вы до сих пор заказываете пиццу, то просто не пробовали приготовить ее дома по этому рецепту. Идеальное тесто – мягкое, эластичное и одновременно хрустящее по краям – удастся даже тем, кто готовит впервые. Не нужно дорогих ингредиентов или кулинарного опыта: все просто, быстро и гарантированно вкусно. Попробуйте, и вы удивитесь, насколько домашняя пицца может быть лучше доставки.

Идея приготовления идеального теста для домашней пиццы опубликована на странице фудблогера alionakarpiuk в Instagram.

Ингредиенты для опары (на 2 пиццы):

сухие дрожжи – 5 г

сахар – 2 ст.л.

мука (первая часть) – 75 г

теплая вода или молоко – 270 мл.

Ингредиенты для теста:

соль – 0,5 ч.л.

оливковое масло – 1 ст.л.

мука – 300 г

Способ приготовления:

1. В теплой воде или молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте 75 г муки.

2. Тщательно перемешайте до однородности и оставьте на 15-20 минут, чтобы дрожжи активировались.

3. Добавьте остальные ингредиенты. В готовую опару всыпьте соль, влейте оливковое масло и постепенно добавьте остальную муку. Замесите мягкое эластичное тесто.

4. Дайте тесту подняться. Накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место примерно на час. За это время тесто увеличится в объеме вдвое.

5. Разделите тесто на две части. Каждую выложите на пергамент, присыпанный манкой, и разомните пальцами в форму пиццы без скалки.

6. Используйте любимые ингредиенты – классические томаты и сыр, овощи, грибы или курицу. Вариант с курицей и грибами получается особенно нежным.

7. Поставьте пиццу в хорошо разогретую духовку при температуре 250°C и выпекайте 10-15 минут до румяной корочки.

