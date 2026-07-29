Закуска из баклажанов с крем-сыром и грецкими орехами: получится очень вкусно
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Закуски из овощей могут быть не только красивыми, но и очень сытными. Баклажаны и сладкий перец прекрасно сочетаются с нежным крем-сыром, орехами и зеленью. Такие блюда легко приготовить как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Они отличаются ярким вкусом, аппетитным видом и не требуют сложных ингредиентов. К тому же их можно приготовить заранее и подать охлажденными.
Идея приготовления эффектной закуски из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- сливочный крем-сыр – 180 г
- грецкие орехи – 30 г
- чеснок – 1 зубчик
- петрушка – небольшой пучок
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- растительное масло – для обжаривания
Для панировки:
- измельченные грецкие орехи – 30 г
- мелко нарезанная петрушка – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками толщиной примерно 5-7 мм.
2. Посолите их и оставьте на 15 минут, после чего промойте и просушите бумажными полотенцами.
3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.
4. Для начинки смешайте сливочный сыр с измельченными грецкими орехами, чесноком, пропущенным через пресс, мелко нарезанной петрушкой, солью и перцем.
5. Выложите начинку на каждый кусочек баклажана и сложите его в форме тако.
6. Смешайте орехи и зелень для панировки и обваляйте края закуски в полученной смеси.
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