Закуска из баклажанов с крем-сыром и грецкими орехами: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
348
Рецепт вкусной закуски из баклажанов
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Закуски из овощей могут быть не только красивыми, но и очень сытными. Баклажаны и сладкий перец прекрасно сочетаются с нежным крем-сыром, орехами и зеленью. Такие блюда легко приготовить как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Они отличаются ярким вкусом, аппетитным видом и не требуют сложных ингредиентов. К тому же их можно приготовить заранее и подать охлажденными.

Идея приготовления эффектной закуски из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Рецепт закуски из баклажанов

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • сливочный крем-сыр – 180 г
  • грецкие орехи – 30 г
  • чеснок – 1 зубчик
  • петрушка – небольшой пучок
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • растительное масло – для обжаривания

Для панировки:

  • измельченные грецкие орехи – 30 г
  • мелко нарезанная петрушка – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

Нарезаем баклажаны

1. Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками толщиной примерно 5-7 мм.

2. Посолите их и оставьте на 15 минут, после чего промойте и просушите бумажными полотенцами.

Заливаем баклажаны водой

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.

Обжариваем баклажаны

4. Для начинки смешайте сливочный сыр с измельченными грецкими орехами, чесноком, пропущенным через пресс, мелко нарезанной петрушкой, солью и перцем.

Готовим начинку

5. Выложите начинку на каждый кусочек баклажана и сложите его в форме тако.

Готовим ореховую крошку

6. Смешайте орехи и зелень для панировки и обваляйте края закуски в полученной смеси.

Готовая закуска

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