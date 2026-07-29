Закуски из овощей могут быть не только красивыми, но и очень сытными. Баклажаны и сладкий перец прекрасно сочетаются с нежным крем-сыром, орехами и зеленью. Такие блюда легко приготовить как для семейного ужина, так и для праздничного стола. Они отличаются ярким вкусом, аппетитным видом и не требуют сложных ингредиентов. К тому же их можно приготовить заранее и подать охлажденными.

Идея приготовления эффектной закуски из баклажанов опубликована на странице daria.cooks.it в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

сливочный крем-сыр – 180 г

грецкие орехи – 30 г

чеснок – 1 зубчик

петрушка – небольшой пучок

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

растительное масло – для обжаривания

Для панировки:

измельченные грецкие орехи – 30 г

мелко нарезанная петрушка – 1-2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте баклажаны тонкими ломтиками толщиной примерно 5-7 мм.

2. Посолите их и оставьте на 15 минут, после чего промойте и просушите бумажными полотенцами.

3. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте баклажаны с обеих сторон до золотистого цвета.

4. Для начинки смешайте сливочный сыр с измельченными грецкими орехами, чесноком, пропущенным через пресс, мелко нарезанной петрушкой, солью и перцем.

5. Выложите начинку на каждый кусочек баклажана и сложите его в форме тако.

6. Смешайте орехи и зелень для панировки и обваляйте края закуски в полученной смеси.

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