Закуска из баклажанов "Тещин язык": делимся легким рецептом
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Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, запеканок, икры. Еще из них можно делать рулетики с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски из баклажанов, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- баклажаны
- крем-сыр
- чеснок
- масло
- приправы по вкусу
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезаем ломтиками, посолим, оставим на 15-20 минут, промоем водой и удалим лишнюю влагу.
2. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, посыпаем любимыми специями и сбрызгиваем маслом. Выпекаем при 180С около 10 минут и даем остыть.
3. Смешиваем крем-сыр с чесноком, смазываем каждый ломтик и сворачиваем в рулетики.
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