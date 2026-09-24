Закуска из баклажанов "Тещин язык": делимся легким рецептом

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, запеканок, икры. Еще из них можно делать рулетики с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски из баклажанов, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

баклажаны

крем-сыр

чеснок

масло

приправы по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем ломтиками, посолим, оставим на 15-20 минут, промоем водой и удалим лишнюю влагу.

2. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, посыпаем любимыми специями и сбрызгиваем маслом. Выпекаем при 180С около 10 минут и даем остыть.

3. Смешиваем крем-сыр с чесноком, смазываем каждый ломтик и сворачиваем в рулетики.

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