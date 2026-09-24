Закуска из баклажанов "Тещин язык": делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
318
Рецепт закуски 'Тещин язык'
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусных закусок, салатов, запеканок, икры. Еще из них можно делать рулетики с разными начинками.

Вкусная закуска из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытной закуски из баклажанов, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • баклажаны
  • крем-сыр
  • чеснок
  • масло
  • приправы по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезаем ломтиками, посолим, оставим на 15-20 минут, промоем водой и удалим лишнюю влагу.

Нарезаем баклажаны

2. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом, посыпаем любимыми специями и сбрызгиваем маслом. Выпекаем при 180С около 10 минут и даем остыть.

Заворачиваем начинку в баклажаны

3. Смешиваем крем-сыр с чесноком, смазываем каждый ломтик и сворачиваем в рулетики.

Вкусная закуска из баклажанов

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинаовощипродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты