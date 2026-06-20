Кабачки – идеальные овощи для вкусных закусок, салатов, пасты. А также полезного разу, икры. А также кабачки можно мариновать, консервировать, тушить.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной намазкой.

Ингредиенты:

1 средний кабачок

3 яйца

Мука

Панировочные сухари

Помидор

Листья салата или микрозелень

Для соуса:

Майонез

Чеснок

Укроп

Способ приготовления:

1. Порежьте кабачок слайсами, добавьте специи.

2. Обваляйте в сухарях, обмокните в яичный кляр, обжарьте.

3. Смешайте все для соуса.

4. Намажьте кабачки соусом, сверху помидор, зелень, сверните в рулетики и подавайте.

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