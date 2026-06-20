Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда
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Кабачки – идеальные овощи для вкусных закусок, салатов, пасты. А также полезного разу, икры. А также кабачки можно мариновать, консервировать, тушить.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- 1 средний кабачок
- 3 яйца
- Мука
- Панировочные сухари
- Помидор
- Листья салата или микрозелень
Для соуса:
- Майонез
- Чеснок
- Укроп
Способ приготовления:
1. Порежьте кабачок слайсами, добавьте специи.
2. Обваляйте в сухарях, обмокните в яичный кляр, обжарьте.
3. Смешайте все для соуса.
4. Намажьте кабачки соусом, сверху помидор, зелень, сверните в рулетики и подавайте.
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