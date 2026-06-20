Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
393
Рецепт закуски
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Кабачки – идеальные овощи для вкусных закусок, салатов, пасты. А также полезного разу, икры. А также кабачки можно мариновать, консервировать, тушить. 

Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с вкусной намазкой. 

Ингредиенты:

  • 1 средний кабачок
  • 3 яйца
  • Мука
  • Панировочные сухари
  • Помидор
  • Листья салата или микрозелень

Для соуса:

  • Майонез
  • Чеснок
  • Укроп

Способ приготовления: 

1. Порежьте кабачок слайсами, добавьте специи.

Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

2. Обваляйте в сухарях, обмокните в яичный кляр, обжарьте.

Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

3. Смешайте все для соуса. 

Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

4. Намажьте кабачки соусом, сверху помидор, зелень, сверните в рулетики и подавайте.

Закуска из кабачка "Тещин язык", которую съедают за секунду: делимся рецептом бюджетного блюда

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