Закуска из лаваша, с крабовыми палочками и крем-сыром: рецепт блюда для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт рулета

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, закусок в виде рулетов, а также десертов, таких как "Наполеон". Еще лаваш можно приготовить и самостоятельно из муки и воды. 

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Рулетики из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, крабовыми палочками и салатом Айсберг. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • крабовые палочки
  • вареные яйца
  • огурцы
  • салат Айсберг
  • крем-сыр

Способ приготовления: 

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

Лаваш для блюда

2. Выложите слоями тертые крабовые палочки, тертые яйца, порезанный огурец, айсберг и сверните в рулет. Обязательно замотайте рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник. 

Приготовление блюда

3. Порежьте и можно есть!

Готовая закуска

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