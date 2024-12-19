Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных и быстрых пирогов, закусок в виде рулетов, а также десертов, таких как "Наполеон". Еще лаваш можно приготовить и самостоятельно из муки и воды.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с крем-сыром, крабовыми палочками и салатом Айсберг.

Ингредиенты:

лаваш

крабовые палочки

вареные яйца

огурцы

салат Айсберг

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Смажьте лаваш крем-сыром.

2. Выложите слоями тертые крабовые палочки, тертые яйца, порезанный огурец, айсберг и сверните в рулет. Обязательно замотайте рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник.

3. Порежьте и можно есть!

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