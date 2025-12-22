Все рецепты
Закуска из сельди для новогоднего стола: самый простой рецепт вкусного и полезного блюда
Сельдь – очень вкусная и главное – полезная рыба. Из нее можно приготовить очень много вкусных закусок, салатов, а также форшмак.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слабосоленой сельди, с сыром и морковью.
Ингредиенты:
- сельдь 2 шт.
- морковь вареная 1 шт
- сырки плавленые 2 шт
- масло 100 г
Способ приготовления:
1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.
2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.
3. Перемешать и готово!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: