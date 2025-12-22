Сельдь – очень вкусная и главное – полезная рыба. Из нее можно приготовить очень много вкусных закусок, салатов, а также форшмак.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слабосоленой сельди, с сыром и морковью.

Ингредиенты:

сельдь 2 шт.

морковь вареная 1 шт

сырки плавленые 2 шт

масло 100 г

Способ приготовления:

1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.

2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.

3. Перемешать и готово!

