Закуска из сельди для новогоднего стола: самый простой рецепт вкусного и полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,8 т.
Рецепт закуски

Сельдь – очень вкусная и главное – полезная рыба. Из нее можно приготовить очень много вкусных закусок, салатов, а также форшмак. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из слабосоленой сельди, с сыром и морковью.

Ингредиенты:

  • сельдь 2 шт. 
  • морковь вареная 1 шт
  • сырки плавленые 2 шт
  • масло 100 г

Способ приготовления: 

1. Сельдь почистить и порезать мелким кубиком.

2. Морковь, плавленые сырки и масло натереть на крупную терку.

3. Перемешать и готово!

