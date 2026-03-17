Если вы хотите приготовить вкусную и полезную закуску, идеальной основой будет шпинатное тесто с белком. А для начинки подойдут креветки, красная рыба, сельдь, сыр, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из шпината, с сельдью.

Ингредиенты:

150 г. шпината или свеклы

3 яйца

щепотка соли

175 г. крем-сыра

160 г. сельди

Способ приготовления:

1. Шпинат измельчаем с помощью блендера (можно взять замороженный шпинат), добавляем желтки, соль и перемешиваем. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно вмешиваем в шпинат.

2. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и запекайте при 180 С 10-13 минут.

3. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, переворачиваем и осторожно снимаем пергамент.

4. Плотно смазываем блинчик крем-сыром и выкладываем сельдь, сверните и замотайте в пленку, оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Готовый рулет порежьте и подавайте!

