Закуска из сельді для пасхального стола: самый простой рецепт вкусного и эффектного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
2,2 т.
Рецепт закуски

Если вы хотите приготовить вкусную и полезную закуску, идеальной основой будет шпинатное тесто с белком. А для начинки подойдут креветки, красная рыба, сельдь, сыр, зелень, овощи.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из шпината, с сельдью.

Ингредиенты:

  • 150 г. шпината или свеклы 
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 175 г. крем-сыра
  • 160 г. сельди

Способ приготовления:

1. Шпинат измельчаем с помощью блендера (можно взять замороженный шпинат), добавляем желтки, соль и перемешиваем. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно вмешиваем в шпинат.

2. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и запекайте при 180 С 10-13 минут.

3. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, переворачиваем и осторожно снимаем пергамент.

4. Плотно смазываем блинчик крем-сыром и выкладываем сельдь, сверните и замотайте в пленку, оставьте в холодильнике на 1-2 часа.

Готовый рулет порежьте и подавайте!

