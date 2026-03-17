Закуска из сельди для пасхального стола: самый простой рецепт вкусного и эффектного блюда
Если вы хотите приготовить вкусную и полезную закуску, идеальной основой будет шпинатное тесто с белком. А для начинки подойдут креветки, красная рыба, сельдь, сыр, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного закусочного рулета из шпината, с сельдью.
Ингредиенты:
- 150 г. шпината или свеклы
- 3 яйца
- щепотка соли
- 175 г. крем-сыра
- 160 г. сельди
Способ приготовления:
1. Шпинат измельчаем с помощью блендера (можно взять замороженный шпинат), добавляем желтки, соль и перемешиваем. В отдельной чаше взбиваем белки до стоячих пиков и осторожно вмешиваем в шпинат.
2. Перекладываем тесто на застеленный пергаментом противень (выбирайте качественный пергамент чтобы бисквит не пристал к нему) и с помощью лопатки разравниваем в тонкий пласт и запекайте при 180 С 10-13 минут.
3. Достаем блинчик из духовки, накрываем полотенцем, переворачиваем и осторожно снимаем пергамент.
4. Плотно смазываем блинчик крем-сыром и выкладываем сельдь, сверните и замотайте в пленку, оставьте в холодильнике на 1-2 часа.
Готовый рулет порежьте и подавайте!
