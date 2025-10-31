Закуска из сельди для праздничного стола: топ 3 простых рецепта блюд, которые понравятся всем

Закуски с сельдью – всегда отличный выбор для праздничного стола. Стоит отметить, что сельдь хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно – овощами, авокадо, сырами, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с сыром, авокадо, луком. 

Ингредиенты: 

Намазки:

  • сыр Филадельфия по 125 г
  • 1 свекла
  • 1 морковь
  • 1 авокадо

Основа: 

  • Хлеб
  • Сельдь
  • Красный лук
  • Зеленые оливки
  • Зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Свеклу и морковь отварите, перебейте с сыром до однородности. Авокадо просто перебейте.

2. Из хлеба вырежьте круги, выложите намазку, сверху выложите лук, оливки, зеленый лук и сельдь.

