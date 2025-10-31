Закуски с сельдью – всегда отличный выбор для праздничного стола. Стоит отметить, что сельдь хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно – овощами, авокадо, сырами, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с сыром, авокадо, луком.

Ингредиенты:

Намазки:

сыр Филадельфия по 125 г

1 свекла

1 морковь

1 авокадо

Основа:

Хлеб

Сельдь

Красный лук

Зеленые оливки

Зеленый лук

Способ приготовления:

1. Свеклу и морковь отварите, перебейте с сыром до однородности. Авокадо просто перебейте.

2. Из хлеба вырежьте круги, выложите намазку, сверху выложите лук, оливки, зеленый лук и сельдь.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: