Закуска из сельди для праздничного стола: топ 3 простых рецепта блюд, которые понравятся всем
Закуски с сельдью – всегда отличный выбор для праздничного стола. Стоит отметить, что сельдь хорошо сочетается со всеми продуктами, а особенно – овощами, авокадо, сырами, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с сыром, авокадо, луком.
Ингредиенты:
Намазки:
- сыр Филадельфия по 125 г
- 1 свекла
- 1 морковь
- 1 авокадо
Основа:
- Хлеб
- Сельдь
- Красный лук
- Зеленые оливки
- Зеленый лук
Способ приготовления:
1. Свеклу и морковь отварите, перебейте с сыром до однородности. Авокадо просто перебейте.
2. Из хлеба вырежьте круги, выложите намазку, сверху выложите лук, оливки, зеленый лук и сельдь.
