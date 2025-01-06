Закуска из сельди: как вкусно приготовить полезное блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,8 т.
Полезная сельдь

Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который нужно есть всем, по мнению специалистов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, намазки. 

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Что приготовить из сельди

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с луком, специями и маслом. 

Вкусная закуска из сельди

Ингредиенты: 

  • Сельдь 1 шт (малосольная)
  • Красный лук 1/2 шт
  • Зеленый лук 2 ст.л
  • Острый перец  1 шт
  • Лавровый лист  1 шт
  • Душистый 2 горошины
  • Соль щепотка
  • Семена кориандра 1/2 ч.л
  • Черный перец 1/3 ч.л
  • Оливковое масло 100 мл
  • Сок лимона 1 ч.л

Способ приготовления: 

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарезаем средним кубиком. 

Сельдь с луком

2. Добавляем все ингредиенты, сок лимона добавляем в конце после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.

Приготовление блюда

3. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки.

Готовая закуска

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