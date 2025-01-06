Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который нужно есть всем, по мнению специалистов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, намазки.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с луком, специями и маслом.

Ингредиенты:

Сельдь 1 шт (малосольная)

Красный лук 1/2 шт

Зеленый лук 2 ст.л

Острый перец 1 шт

Лавровый лист 1 шт

Душистый 2 горошины

Соль щепотка

Семена кориандра 1/2 ч.л

Черный перец 1/3 ч.л

Оливковое масло 100 мл

Сок лимона 1 ч.л

Способ приготовления:

1. Селедку очистите от костей и кожи, нарезаем средним кубиком.

2. Добавляем все ингредиенты, сок лимона добавляем в конце после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.

3. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки.

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