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Закуска из сельди: как вкусно приготовить полезное блюдо
Сельдь – очень вкусный и ценный продукт, который нужно есть всем, по мнению специалистов. Готовить из сельди можно вкусные закуски, намазки.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сельди, с луком, специями и маслом.
Ингредиенты:
- Сельдь 1 шт (малосольная)
- Красный лук 1/2 шт
- Зеленый лук 2 ст.л
- Острый перец 1 шт
- Лавровый лист 1 шт
- Душистый 2 горошины
- Соль щепотка
- Семена кориандра 1/2 ч.л
- Черный перец 1/3 ч.л
- Оливковое масло 100 мл
- Сок лимона 1 ч.л
Способ приготовления:
1. Селедку очистите от костей и кожи, нарезаем средним кубиком.
2. Добавляем все ингредиенты, сок лимона добавляем в конце после масла, таким образом он не будет взаимодействовать с белком рыбы, а только добавит кислинку маслу.
3. Хорошо перемешиваем и убираем в холодильник в герметичной посуде, минимум на 4 часа, лучше конечно оставить на сутки.
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