Закуска из запеченного перца со сливочным сыром: идеальное осеннее блюдо

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Закуска из запеченного перца со сливочным сыром: идеальное осеннее блюдо

Красный сладкий перец имеет самое высокое содержание питательных веществ по сравнению с зеленым и желтым болгарским перцем. К тому же его можно есть в сыром и запеченном виде, готовить салаты, соусы и закуски.

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Что приготовить из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного сладкого красного перца, с сыром и чесноком.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 3 красных или желтых перца
  • 175 г сливочного сыра
  • соль, перец по вкусу
  • 1-2 зуб чеснока
  • зелень (по желанию)
  • кунжут

Способ приготовления:

1. Перцы моем, удаляем серединку и разрезаем на 4 части.

Перец для блюда

2. Запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.

Сколько запекать перец

3. Горячие перцы складываем в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.

Запеченный перец

4. Для начинки: сыр смешиваем с солью, перцем, чесноком и зеленью (по желанию). На каждый кусочек перца выкладываем начинку и заворачиваем рулетиком.

Приготовление блюда

Украшаем зеленью и кунжутом.

Готовая закуска

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