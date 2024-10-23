Красный сладкий перец имеет самое высокое содержание питательных веществ по сравнению с зеленым и желтым болгарским перцем. К тому же его можно есть в сыром и запеченном виде, готовить салаты, соусы и закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного сладкого красного перца, с сыром и чесноком.

Ингредиенты:

3 красных или желтых перца

175 г сливочного сыра

соль, перец по вкусу

1-2 зуб чеснока

зелень (по желанию)

кунжут

Способ приготовления:

1. Перцы моем, удаляем серединку и разрезаем на 4 части.

2. Запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.

3. Горячие перцы складываем в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.

4. Для начинки: сыр смешиваем с солью, перцем, чесноком и зеленью (по желанию). На каждый кусочек перца выкладываем начинку и заворачиваем рулетиком.

Украшаем зеленью и кунжутом.

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