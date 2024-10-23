Закуска из запеченного перца со сливочным сыром: идеальное осеннее блюдо
Красный сладкий перец имеет самое высокое содержание питательных веществ по сравнению с зеленым и желтым болгарским перцем. К тому же его можно есть в сыром и запеченном виде, готовить салаты, соусы и закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из запеченного сладкого красного перца, с сыром и чесноком.
Ингредиенты:
- 3 красных или желтых перца
- 175 г сливочного сыра
- соль, перец по вкусу
- 1-2 зуб чеснока
- зелень (по желанию)
- кунжут
Способ приготовления:
1. Перцы моем, удаляем серединку и разрезаем на 4 части.
2. Запекаем в духовке при температуре 180С до мягкости.
3. Горячие перцы складываем в пакет или в миску и накрываем пленкой. Через минут 15-20 очищаем от кожуры.
4. Для начинки: сыр смешиваем с солью, перцем, чесноком и зеленью (по желанию). На каждый кусочек перца выкладываем начинку и заворачиваем рулетиком.
Украшаем зеленью и кунжутом.
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