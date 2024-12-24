Фаршированные яйца – элементарная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать такой вкусный вкус. К тому же вы справитесь за считанные минуты.

Видео дня

Идея приготовления фаршированных яиц с грибами для праздничного стола опубликована на странице фудблогера с ником lehko gotuvaty в Instagram. Период зимних праздников уже начат, поэтому сохраняйте идею.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

шампиньоны – 250 г

лук – 1 шт.

соль, перец по вкусу

майонез

зелень для украшения

растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

1. Яйца отварить.

2. Лук мелко порезать.

3. Поджарить на растительном масле.

4. Порезать шампиньоны.

5. Добавить к луку.

6. Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.

7. Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.

8. Добавить соль и перец.

9. Добавить майонез и хорошо перемешать.

10. Выложить начинку в половинки яиц.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: