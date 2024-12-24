Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

Фаршированные яйца – элементарная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать такой вкусный вкус. К тому же вы справитесь за считанные минуты.

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Идея приготовления фаршированных яиц с грибами для праздничного стола опубликована на странице фудблогера с ником lehko gotuvaty в Instagram. Период зимних праздников уже начат, поэтому сохраняйте идею.

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.
  • шампиньоны – 250 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • майонез
  • зелень для украшения
  • растительное масло для обжарки

Способ приготовления:

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

1. Яйца отварить.

2. Лук мелко порезать.

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

3. Поджарить на растительном масле.

4. Порезать шампиньоны.

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

5. Добавить к луку.

6. Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

7. Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.

8. Добавить соль и перец.

Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол

9. Добавить майонез и хорошо перемешать.

10. Выложить начинку в половинки яиц.

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