Закуска на любой бюджет и случай: чем вкусно нафаршировать яйца на праздничный стол
Фаршированные яйца – элементарная закуска, которая станет отличным дополнением к праздничному столу. Вам понадобится всего несколько простых ингредиентов, чтобы сделать такой вкусный вкус. К тому же вы справитесь за считанные минуты.
Идея приготовления фаршированных яиц с грибами для праздничного стола опубликована на странице фудблогера с ником lehko gotuvaty в Instagram. Период зимних праздников уже начат, поэтому сохраняйте идею.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- шампиньоны – 250 г
- лук – 1 шт.
- соль, перец по вкусу
- майонез
- зелень для украшения
- растительное масло для обжарки
Способ приготовления:
1. Яйца отварить.
2. Лук мелко порезать.
3. Поджарить на растительном масле.
4. Порезать шампиньоны.
5. Добавить к луку.
6. Яйца разрезать на половинки и вынуть желтки в отдельную емкость.
7. Готовую поджарку из грибов добавить в желтки.
8. Добавить соль и перец.
9. Добавить майонез и хорошо перемешать.
10. Выложить начинку в половинки яиц.
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