Из баклажанов легко приготовить интересную закуску, если добавить к ним нежную творожную начинку и свежие помидоры. Такие рулетики готовятся довольно просто, а на столе выглядят аппетитно. Закуска хорошо подходит как для праздничного меню, так и для обычного семейного ужина.

Идея приготовления закуски "Тещин язык" из баклажанов опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

плавленый сыр – 2 шт.

пармезан – 50 г

майонез – 2-3 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

помидор – 1 шт.

укроп или другая свежая зелень – по вкусу

мука – для обжаривания

растительное масло – для жарки

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Баклажаны промойте и нарежьте вдоль на тонкие ломтики. Посолите их и оставьте примерно на 10-15 минут. После этого промокните ломтики бумажными полотенцами, чтобы удалить лишнюю влагу.

2. Каждую пластинку слегка обваляйте в муке. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте баклажаны с двух сторон до мягкости и появления легкой золотистой корочки. Готовые ломтики переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

3. Для начинки натрите плавленый сыр и пармезан. Добавьте майонез и чеснок, пропущенный через пресс или мелко нарезанный.

4. Перемешайте все до однородной кремообразной консистенции. При необходимости начинку можно немного подсолить.

5. Помидор нарежьте тонкими полосками или небольшими дольками. Зелень промойте и просушите.

6. На каждый ломтик обжаренного баклажана нанесите тонкий слой сырной начинки. С одного края положите кусочек помидора и немного зелени, после чего аккуратно сверните ломтик в рулетик.

7. Готовые рулетики выложите на тарелку. Перед подачей закуску можно поставить в холодильник примерно на 20-30 минут. За это время начинка станет плотнее, а рулетики будут лучше держать форму.

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