Закусочный блинный торт с вкусной начинкой для новогоднего стола: самый простой рецепт
Блины могут быть основой для закусок, а также тортов со сладкими и солеными начинками. Стоит отметить, что готовить блины можно не только из молока и муки, но и просто из яиц и майонеза.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блинного закусочного торта с сырной начинкой и красной икрой.
Ингредиенты для блинов:
- 4 яйца
- 2 ст. л. майонеза
Для начинки:
- 3 плавленых сырка
- майонез (по вкусу)
- 3-4 зубчика чеснока
- икра красная
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с майонезом. Жарьте блины на горячей сковороде без капли масла — они легко снимаются и не прилипают.
2. Начинка: натрите плавленые сырки, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Добавьте зелень по желанию.
3. Каждый блинчик смажьте начинкой и выложите друг на друга. Последний слой украсьте икрой. Поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: