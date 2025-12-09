Блины могут быть основой для закусок, а также тортов со сладкими и солеными начинками. Стоит отметить, что готовить блины можно не только из молока и муки, но и просто из яиц и майонеза.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блинного закусочного торта с сырной начинкой и красной икрой.

Ингредиенты для блинов:

4 яйца

2 ст. л. майонеза

Для начинки:

3 плавленых сырка

майонез (по вкусу)

3-4 зубчика чеснока

икра красная

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с майонезом. Жарьте блины на горячей сковороде без капли масла — они легко снимаются и не прилипают.

2. Начинка: натрите плавленые сырки, смешайте с майонезом и измельченным чесноком. Добавьте зелень по желанию.

3. Каждый блинчик смажьте начинкой и выложите друг на друга. Последний слой украсьте икрой. Поставьте в холодильник на 1-2 часа.

