Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будет сырно-крабовый рулет, который готовится элементарно. Важно – сделать правильно тесто для основы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

сыр твердый 330 г

яйца 3 шт.

сметана 3 ст.л.

морковь 1 шт. (средняя)

смесь зелени 1 ч.л.

масло для смазывания пергамента

Ингредиенты для начинки:

плавленые сырки 3 шт.

черный перец по вкусу (1/4 ч.л.)

соль по вкусу (1/2 ч.л.)

крабовые палочки 240 г

чеснок 1 зубчик

укроп небольшой пучок

майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть на крупную терку сыр, на мелкую натереть морковь и переложить в большую миску. Добавить 3 яйца, сметану и смесь зелени и все перемешать.

2. Выпекаем творожно-морковный корж. Пергамент смазать маслом, выложить творожное тесто 30 на 30 см тонким слоем и переложить в разогретую духовку до 180 С на 10 минут, чтобы корж схватился.

3. Для начинки: в миску добавляем: натертые на крупную терку плавленые сырки, на мелкую терку крабовые палочки, добавить специи, укроп мелко нарезанный, добавить майонез по вкусу и все перемешать.

4. Сырный корж сверху смазываем начинкой тонким слоем. Заворачиваем плотно рулет и перекладываем в холодильник на пару часов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: