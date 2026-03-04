Закусочный сырно-крабовый рулет: рецепт быстрого блюда для праздничного стола
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будет сырно-крабовый рулет, который готовится элементарно. Важно – сделать правильно тесто для основы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- сыр твердый 330 г
- яйца 3 шт.
- сметана 3 ст.л.
- морковь 1 шт. (средняя)
- смесь зелени 1 ч.л.
- масло для смазывания пергамента
Ингредиенты для начинки:
- плавленые сырки 3 шт.
- черный перец по вкусу (1/4 ч.л.)
- соль по вкусу (1/2 ч.л.)
- крабовые палочки 240 г
- чеснок 1 зубчик
- укроп небольшой пучок
- майонез по вкусу
Способ приготовления:
1. Натереть на крупную терку сыр, на мелкую натереть морковь и переложить в большую миску. Добавить 3 яйца, сметану и смесь зелени и все перемешать.
2. Выпекаем творожно-морковный корж. Пергамент смазать маслом, выложить творожное тесто 30 на 30 см тонким слоем и переложить в разогретую духовку до 180 С на 10 минут, чтобы корж схватился.
3. Для начинки: в миску добавляем: натертые на крупную терку плавленые сырки, на мелкую терку крабовые палочки, добавить специи, укроп мелко нарезанный, добавить майонез по вкусу и все перемешать.
4. Сырный корж сверху смазываем начинкой тонким слоем. Заворачиваем плотно рулет и перекладываем в холодильник на пару часов.
