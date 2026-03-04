Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Закусочный сырно-крабовый рулет: рецепт быстрого блюда для праздничного стола

Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальным вариантом будет сырно-крабовый рулет, который готовится элементарно. Важно – сделать правильно тесто для основы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного рулета с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

  • сыр твердый 330 г
  • яйца 3 шт.
  • сметана 3 ст.л.
  • морковь 1 шт. (средняя)
  • смесь зелени 1 ч.л.
  • масло для смазывания пергамента

Ингредиенты для начинки:

  • плавленые сырки 3 шт.
  • черный перец по вкусу (1/4 ч.л.)
  • соль по вкусу (1/2 ч.л.)
  • крабовые палочки 240 г
  • чеснок 1 зубчик
  • укроп небольшой пучок
  • майонез по вкусу

Способ приготовления:

1. Натереть на крупную терку сыр, на мелкую натереть морковь и переложить в большую миску. Добавить 3 яйца, сметану и смесь зелени и все перемешать.

2. Выпекаем творожно-морковный корж. Пергамент смазать маслом, выложить творожное тесто 30 на 30 см тонким слоем и переложить в разогретую духовку до 180 С на 10 минут, чтобы корж схватился.

3. Для начинки: в миску добавляем: натертые на крупную терку плавленые сырки, на мелкую терку крабовые палочки, добавить специи, укроп мелко нарезанный, добавить майонез по вкусу и все перемешать.

4. Сырный корж сверху смазываем начинкой тонким слоем. Заворачиваем плотно рулет и перекладываем в холодильник на пару часов.

