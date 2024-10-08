Заливной пирог – лучшая альтернатива хлеба и пиццы, и к тому же он очень просто готовится, можно использовать даже сковороду. Для начинки подойдет капуста, рыба, мясной фарш, овощи.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении заливного пирога с капустой.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 1 шт.

Капуста белокочанная – 300 г

Морковь – 1 шт.

Растительное масло – 1/2 ст. л.

Соль – 1/2 ч. л. + для начинки

Кефир – 250 мл

Яйца – 2 шт.

Мука – 230 г

Разрыхлитель – 1/2 ч.л.

Кунжут

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте тертую морковь, лук, соль, хорошо помните руками и пожарьте на масле до золотистости.

2. Тесто: взбейте яйца с солью, добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

3. Влейте тесто в сковороду, сверху выложите капусту и сверху снова тесто. Сверху посыпьте кунжутом, накройте крышкой и готовьте 15 минут.

Можно готовить в духовке!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: