Заливной пирог с капустой на сковороде: самый простой рецепт вкусной домашней выпечки

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт пирога

Заливной пирог – лучшая альтернатива хлеба и пиццы, и к тому же он очень просто готовится, можно использовать даже сковороду. Для начинки подойдет капуста, рыба, мясной фарш, овощи.

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Домашний заливной пирог

Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении заливного пирога с капустой. 

Сытный пирог

Ингредиенты: 

  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Морковь – 1 шт.
  • Растительное масло – 1/2 ст. л.
  • Соль – 1/2 ч. л. + для начинки
  • Кефир – 250 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 230 г
  • Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • Кунжут

Способ приготовления:

1. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте тертую морковь, лук, соль, хорошо помните руками и пожарьте на масле до золотистости.

Капуста для пирога

2. Тесто: взбейте яйца с солью, добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.

Готовое тесто

3. Влейте тесто в сковороду, сверху выложите капусту и сверху снова тесто. Сверху посыпьте кунжутом, накройте крышкой и готовьте 15 минут.

Приготовление пирога

Можно готовить в духовке! 

Готовый заливной пирог

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