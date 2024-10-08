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Заливной пирог с капустой на сковороде: самый простой рецепт вкусной домашней выпечки
Заливной пирог – лучшая альтернатива хлеба и пиццы, и к тому же он очень просто готовится, можно использовать даже сковороду. Для начинки подойдет капуста, рыба, мясной фарш, овощи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень простого в приготовлении заливного пирога с капустой.
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 1 шт.
- Капуста белокочанная – 300 г
- Морковь – 1 шт.
- Растительное масло – 1/2 ст. л.
- Соль – 1/2 ч. л. + для начинки
- Кефир – 250 мл
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 230 г
- Разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- Кунжут
Способ приготовления:
1. Капусту мелко нашинкуйте, добавьте тертую морковь, лук, соль, хорошо помните руками и пожарьте на масле до золотистости.
2. Тесто: взбейте яйца с солью, добавьте кефир, всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте.
3. Влейте тесто в сковороду, сверху выложите капусту и сверху снова тесто. Сверху посыпьте кунжутом, накройте крышкой и готовьте 15 минут.
Можно готовить в духовке!
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