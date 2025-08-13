Заливной пирог с вареными яйцами и луком на скорую руку: рецепт блюда, которое проще, чем пицца

Рецепт пирога

Отличная альтернатива пиццы – заливной пирог, который и готовится намного проще, чем пицца. Достаточно всего лишь – сделать удачное жидкое тесто, а также добавить вкусную начинку, например из вареных яиц, лука, рыбы.

Как приготовить вкусный заливной пирог

Кулинар поделилась в Instagram простым рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 400 мл кефира 2,5%
  • 3 яйца
  • щепотка соли
  • 300 г. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя

Для начинки:

  • 4 яйца
  • пучок зеленого лука
  • 160 г консервированного тунца
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.

Начинка для пирога

2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.

Приготовление пирога

3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.

Готовый пирог

