Заливной пирог с вареными яйцами и луком на скорую руку: рецепт блюда, которое проще, чем пицца
Отличная альтернатива пиццы – заливной пирог, который и готовится намного проще, чем пицца. Достаточно всего лишь – сделать удачное жидкое тесто, а также добавить вкусную начинку, например из вареных яиц, лука, рыбы.
Кулинар поделилась в Instagram простым рецептом очень вкусного и сытного заливного пирога.
Ингредиенты:
- 400 мл кефира 2,5%
- 3 яйца
- щепотка соли
- 300 г. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
Для начинки:
- 4 яйца
- пучок зеленого лука
- 160 г консервированного тунца
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начинки: отвариваем яйца и нарезаем, добавляем к ним нарезанный лук и тунец в собственном соку (сок сливаем). Солим и перчим по вкусу.
2. Для теста: в кефир добавляем яйца, соль и хорошо перемешиваем. Всыпаем муку с разрыхлителем и замешиваем однородное тесто.
3. На дно формы выливаем половину теста, добавляем начинку и заливаем остатком теста. По желанию присыпаем миксом зерен. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45-50 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: