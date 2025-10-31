Укроп – это ароматная зелень, без которой трудно представить домашнюю кухню. Его добавляют к первым блюдам, салатам, соусам, мясу или картофелю. Но осенью хозяйки часто сталкиваются с вопросом – как сохранить эту зелень на зиму, чтобы она не потеряла аромат и пользу. Чаще всего выбирают замораживание, однако есть способы, которые позволяют сохранить укроп еще лучше без морозилки.

Редакция FoodOboz расскажет, что стоит сделать с укропом вместо замораживания.

Почему не стоит замораживать укроп

Замораживание кажется самым простым способом, но после разморозки зелень часто теряет часть аромата, а ее структура становится мягкой. В блюдах такой укроп уже не имеет свежести, которую мы привыкли ощущать летом.

Кроме того, при частом открывании морозильной камеры температура может колебаться, что влияет на качество замороженного продукта. Поэтому если хотите, чтобы укроп пах так же, как только что с грядки, лучше воспользоваться проверенными альтернативами – сушкой или засолкой.

Сушка – самый простой способ без потери места в морозилке

Сушка – это удобный и надежный способ сохранить зелень даже на целый год. Для этого укроп нужно сначала хорошо промыть, обсушить и разложить тонким слоем в тени, в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Важно не сушить зелень на солнце – эфирные масла, которые отвечают за аромат, быстро испаряются под прямыми лучами.

Когда укроп полностью высохнет, его измельчают или оставляют целыми веточками, затем хранят в стеклянных банках с герметичными крышками. На банке обязательно стоит отметить год сбора, чтобы знать, когда зелень заготовлена.

Такой сушеный укроп удобно добавлять в супы, соусы или гарниры – он сохраняет насыщенный аромат даже через несколько месяцев.

Укроп с солью – ароматная приправа на каждый день

Еще один проверенный способ – засолки. Он подходит тем, у кого мало места для сушки или кто хочет иметь готовую приправу для любого блюда.

Для этого свежий укроп измельчают и смешивают с солью в соотношении 1:2. Затем полученную массу плотно выкладывают в стеклянную банку, закрывают крышкой и ставят в холодильник.

Такой укроп не портится, сохраняет естественный цвет и насыщенный аромат. Его можно добавлять в борщи, супы, тушеный картофель или рыбу – достаточно лишь чайной ложки для ощутимого вкуса.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: