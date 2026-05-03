Запеченная овсянка с яблоками на завтрак: получится очень вкусно
Сытный и одновременно простой завтрак можно приготовить без лишних усилий. Запеченная овсянка сяблоками – это вариант, который подходит для всей семьи. Она получается нежной, ароматной и хорошо насыщает с утра. К тому же ингредиенты доступны, а сам процесс не занимает много времени. Достаточно все смешать и отправить в духовку.
Идея приготовления запеченной овсянки с яблоками на завтрак опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 150 г
- молоко – 200 мл.
- яблоки – 2 шт.
- яйца – 2 шт.
- какао – 20 г
- сахар или подсластитель – 30 г
- разрыхлитель – ½ ч.л.
- орехи – 30 г
- шоколад – 40 г
Способ приготовления:
1. Залейте овсяные хлопья молоком и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче. Тем временем натрите яблоки на терке.
2. Добавьте к яблокам яйца, какао и сахар, хорошо перемешайте до однородной массы. После этого введите набухшую овсянку и разрыхлитель, еще раз перемешайте.
3. Подготовьте форму для запекания, выложите туда полученную смесь и равномерно распределите. Сверху посыпьте измельченными орехами.
4. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 45–50 минут до готовности. Овсянка должна стать плотной и хорошо пропеченной.
5. Готовое блюдо сразу полейте растопленным шоколадом.
6. Дайте немного остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте к столу. Такой завтрак получается сытным, ароматным и хорошо подходит как для буднего дня, так и для выходного утра.
