Запеченная овсянка с яблоками на завтрак: получится очень вкусно

Екатерина Ягович
Сытный и одновременно простой завтрак можно приготовить без лишних усилий. Запеченная овсянка сяблоками – это вариант, который подходит для всей семьи. Она получается нежной, ароматной и хорошо насыщает с утра. К тому же ингредиенты доступны, а сам процесс не занимает много времени. Достаточно все смешать и отправить в духовку.

Идея приготовления запеченной овсянки с яблоками на завтрак опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 150 г
  • молоко – 200 мл.
  • яблоки – 2 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • какао – 20 г
  • сахар или подсластитель – 30 г
  • разрыхлитель – ½ ч.л.
  • орехи – 30 г
  • шоколад – 40 г

Способ приготовления:

1. Залейте овсяные хлопья молоком и оставьте на несколько минут, чтобы они стали мягче. Тем временем натрите яблоки на терке.

2. Добавьте к яблокам яйца, какао и сахар, хорошо перемешайте до однородной массы. После этого введите набухшую овсянку и разрыхлитель, еще раз перемешайте.

3. Подготовьте форму для запекания, выложите туда полученную смесь и равномерно распределите. Сверху посыпьте измельченными орехами.

4. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте примерно 45–50 минут до готовности. Овсянка должна стать плотной и хорошо пропеченной.

5. Готовое блюдо сразу полейте растопленным шоколадом.

6. Дайте немного остыть, нарежьте порционными кусками и подавайте к столу. Такой завтрак получается сытным, ароматным и хорошо подходит как для буднего дня, так и для выходного утра.

