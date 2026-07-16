Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
429
Запеченная рыба под сырной 'шубой': делимся рецептом сытного и вкусного блюда
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Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю. Готовить ее можно по-разному – жарить, запекать, тушить, солить, готовить на гриле.

Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с помидорами и сыром. 

Ингредиенты:

  • филе рыбы 
  • помидоры
  • яйца
  • мука 
  • майонез
  • чеснок
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Посолите, поперчите рыбу, обваляйте в муке, а затем в яичный кляр. 

Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда

2. Обжарьте рыбу, а затем выложите на противень, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром. 

Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда

3. Запекайте в духовке при 180С, 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда

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