Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю. Готовить ее можно по-разному – жарить, запекать, тушить, солить, готовить на гриле.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

филе рыбы

помидоры

яйца

мука

майонез

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Посолите, поперчите рыбу, обваляйте в муке, а затем в яичный кляр.

2. Обжарьте рыбу, а затем выложите на противень, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром.

3. Запекайте в духовке при 180С, 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.

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