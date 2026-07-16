Запеченная рыба под сырной "шубой": делимся рецептом сытного и вкусного блюда
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Рыбу, по мнению специалистов, нужно есть 2-3 раза в неделю. Готовить ее можно по-разному – жарить, запекать, тушить, солить, готовить на гриле.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной рыбы с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- филе рыбы
- помидоры
- яйца
- мука
- майонез
- чеснок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Посолите, поперчите рыбу, обваляйте в муке, а затем в яичный кляр.
2. Обжарьте рыбу, а затем выложите на противень, смажьте майонезом, сверху помидор и присыпьте сыром.
3. Запекайте в духовке при 180С, 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился.
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