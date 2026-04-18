Запеченная рыба – это всегда удачный вариант для быстрого и вкусного обеда или ужина. Особенно, когда речь идет о салаке, которая хорошо впитывает маринад и остается сочной после приготовления. Простой набор ингредиентов и минимум усилий позволяют получить ароматное блюдо с насыщенным вкусом. Такой рецепт подойдет как для ежедневного меню, так и для легкой праздничной подачи.

Идея приготовления запеченной салаки в маринаде опубликована на странице фудблогера olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты:

салака – 500 г

соль – 1 ч.л. (неполная)

перец черный молотый – по вкусу

горчица французская – 1 ст.л.

чеснок – 1-2 зубчика

лимонный сок – 1-2 ст.л.

масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Подготовить рыбу: очистить салаку, удалить внутренности и позвоночник, тщательно промыть и обсушить бумажными полотенцами.

2. Сделать маринад: в миске смешать соль, черный перец, горчицу, измельченный чеснок, лимонный сок и растительное масло до однородности.

3. Добавить рыбу в маринад и осторожно перемешать, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся смесью.

4. Отправить в разогретую до 200°C духовку и готовить 25-30 минут до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: