Вкусную яичницу можно приготовить не только на сковородке, но и в духовке. Так блюдо получится менее жирным и достаточно питательным. А с сыром и овощами получается значительно сытнее.

Идея приготовления запеченной яичницы с сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

сыр по типу фета – 150 г

лук – 1 средний

помидоры сливки – 3 шт.

перец сладкий – 1 шт.

немного сливочного масла – совсем немного

зелень – по вкусу

соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 190 градусов (режим вверх-низ плюс режим конвекции).

2. Лук порезать тоненькими полукольцами. Помидоры и перец крупными кубиками.

3. В сковороде разогреть небольшой кусочек сливочного масла, добавить лук и жарить несколько минут.

4. Добавить перец и помидоры и тушить под крышкой до мягкости помидоров.

5. Приправьте солью и перцем.

6. Положить овощи в форму для запекания.

7. Нарезать сыр кубиком и добавить к овощам.

8. Сделать лунки для яиц и разбить в них яйца.

9. Поставить в духовку.

10. Запекать до желаемой консистенции желтка – это примерно 13 минут.

11. Достать яичницу из духовки, присыпать яйца небольшим количеством соли и посыпать мелко нарезанной зеленью.

