Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому
Вкусную яичницу можно приготовить не только на сковородке, но и в духовке. Так блюдо получится менее жирным и достаточно питательным. А с сыром и овощами получается значительно сытнее.
Идея приготовления запеченной яичницы с сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- сыр по типу фета – 150 г
- лук – 1 средний
- помидоры сливки – 3 шт.
- перец сладкий – 1 шт.
- немного сливочного масла – совсем немного
- зелень – по вкусу
- соль и молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 190 градусов (режим вверх-низ плюс режим конвекции).
2. Лук порезать тоненькими полукольцами. Помидоры и перец крупными кубиками.
3. В сковороде разогреть небольшой кусочек сливочного масла, добавить лук и жарить несколько минут.
4. Добавить перец и помидоры и тушить под крышкой до мягкости помидоров.
5. Приправьте солью и перцем.
6. Положить овощи в форму для запекания.
7. Нарезать сыр кубиком и добавить к овощам.
8. Сделать лунки для яиц и разбить в них яйца.
9. Поставить в духовку.
10. Запекать до желаемой консистенции желтка – это примерно 13 минут.
11. Достать яичницу из духовки, присыпать яйца небольшим количеством соли и посыпать мелко нарезанной зеленью.
