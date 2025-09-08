Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

Вкусную яичницу можно приготовить не только на сковородке, но и в духовке. Так блюдо получится менее жирным и достаточно питательным. А с сыром и овощами получается значительно сытнее.

Идея приготовления запеченной яичницы с сыром и овощами опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • сыр по типу фета – 150 г
  • лук – 1 средний
  • помидоры сливки – 3 шт.
  • перец сладкий – 1 шт.
  • немного сливочного масла – совсем немного
  • зелень – по вкусу
  • соль и молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

1. Разогреть духовку до 190 градусов (режим вверх-низ плюс режим конвекции).

2. Лук порезать тоненькими полукольцами. Помидоры и перец крупными кубиками.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

3. В сковороде разогреть небольшой кусочек сливочного масла, добавить лук и жарить несколько минут.

4. Добавить перец и помидоры и тушить под крышкой до мягкости помидоров.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

5. Приправьте солью и перцем.

6. Положить овощи в форму для запекания.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

7. Нарезать сыр кубиком и добавить к овощам.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

8. Сделать лунки для яиц и разбить в них яйца.

9. Поставить в духовку.

10. Запекать до желаемой консистенции желтка – это примерно 13 минут.

Запеченная яичница: как вкусно приготовить привычное блюдо по-новому

11. Достать яичницу из духовки, присыпать яйца небольшим количеством соли и посыпать мелко нарезанной зеленью.

