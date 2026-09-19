Запеченное сливовое варенье с орехами: простой рецепт на зиму

Запеченное сливовое варенье отличается насыщенным вкусом и густой консистенцией, а для его приготовления не нужно долго стоять у плиты. Сливы нужно смешать с сахаром и запечь в духовке. В конце к варенью добавляют орехи, которые делают его более интересным, чем обычная сливовая заготовка. Такой десерт можно заранее приготовить на зиму и хранить в банках.

Идея приготовления домашнего сливового варенья опубликована на странице vita foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

сливы сорта венгерка – 1,5-2 кг.

сахар – 500 г

грецкие орехи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Для этого рецепта лучше всего подойдут спелые сливы сорта венгерка. Сначала их нужно хорошо вымыть, разрезать пополам и удалить косточки. Если плоды крупные, их можно дополнительно разделить на несколько частей.

2. Подготовленные сливы переложить в подходящую жаропрочную форму. Добавить сахар и хорошо перемешать, чтобы он равномерно распределился между плодами. Оставить сливы на некоторое время, чтобы они пустили сок.

3. После этого форму поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать сливы примерно 45-55 минут. Точное время зависит от сорта, степени зрелости и количества сока в плодах. В процессе приготовления сливовая масса постепенно станет гуще, а лишняя жидкость выпарится.

4. Готовое варенье достать из духовки и добавить грецкие орехи. Их можно предварительно немного измельчить, чтобы кусочки равномерно распределились в заготовке. При желании вместо грецких орехов можно использовать другой вид орехов.

5. Пока варенье готовится, нужно подготовить банки и крышки. Их необходимо простерилизовать и полностью высушить. Горячее сливовое варенье разложить по подготовленным банкам и плотно закрыть крышками.

6. После закрытия банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом или теплой тканью и оставить до полного остывания. Затем заготовку можно перенести на хранение в подходящее прохладное место.

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