Запеченные деруны с грибным соусом: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
918
Вкусные деруны с грибами
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Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем. А также очень вкусно будет со сливочным соусом.

Деруны с соусом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных дерунов с грибами и сыром. 

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

  • 1/2 луковицы
  • 1 зубчик чеснока
  • 8-10 шампиньонов
  • 200 мл сливок не менее 20%
  • соль, перец
  • 50 г твердого сыра
  • зелень, масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, или перебейте в блендере. Добавьте яйцо, муку, специи, сметану, чеснок, перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны. 

Жареные деруны

3. Соус: обжарьте лук с грибами, добавьте сливки, сыр, зелень.

Соус для блюда

Полейте деруны соусом и запекайте 10-15 минут в духовке!

Готовые деруны

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