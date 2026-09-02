Запеченные деруны с грибным соусом: делимся простым рецептом

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем. А также очень вкусно будет со сливочным соусом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных дерунов с грибами и сыром.

Ингредиенты:

700 г картофеля

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 ст.л. сметаны

1 яйцо

2 ст.л. муки

по 1/2 ч.л. соли и черного перца

‍Грибной соус:

1/2 луковицы

1 зубчик чеснока

8-10 шампиньонов

200 мл сливок не менее 20%

соль, перец

50 г твердого сыра

зелень, масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, или перебейте в блендере. Добавьте яйцо, муку, специи, сметану, чеснок, перемешайте.

2. Пожарьте деруны.

3. Соус: обжарьте лук с грибами, добавьте сливки, сыр, зелень.

Полейте деруны соусом и запекайте 10-15 минут в духовке!

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