Запеченные деруны с грибным соусом: делимся простым рецептом
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Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с грибами, мясным фаршем. А также очень вкусно будет со сливочным соусом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, запеченных дерунов с грибами и сыром.
Ингредиенты:
- 700 г картофеля
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 ст.л. сметаны
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- по 1/2 ч.л. соли и черного перца
Грибной соус:
- 1/2 луковицы
- 1 зубчик чеснока
- 8-10 шампиньонов
- 200 мл сливок не менее 20%
- соль, перец
- 50 г твердого сыра
- зелень, масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, или перебейте в блендере. Добавьте яйцо, муку, специи, сметану, чеснок, перемешайте.
2. Пожарьте деруны.
3. Соус: обжарьте лук с грибами, добавьте сливки, сыр, зелень.
Полейте деруны соусом и запекайте 10-15 минут в духовке!
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