Запеченные кабачки с вкусной начинкой: делимся рецептом сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
6
Кабачки с фаршем в духовке
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Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, пиццы, салатов, пасты. Еще из них можно сделать рагу, намазки, супы, лазанью.

Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с фаршем и сыром. 

Ингредиенты:

  • Кабачки – 400 г
  • Лук – 50 г
  • Болгарский перец (или помидоры) – 100 г
  • Фарш из куриного филе – 500 г
  • Тертые помидоры – 100 г
  • Твёрдый сыр – 100 г
  • Помидоры – 100 г
  • Масло – 20 г
  • Соль, перец, любимые специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарезаем ломтиками толщиной 1 см, смешиваем специи с маслом, смазываем кабачки, отправляем в духовку на 20 минут. Тем временем обжариваем лук с перцем, добавляем фарш из куриного филе, готовим еще 5 минут, добавляем тертые помидоры, солим, перчим, тушим 10 минут. В конце добавляем зелень.

Начинка для блюда

2. Выкладываем слоями: кабачок, фарш и сыр, кабачок, фарш, сыр. Украшаем кольцами помидоров. Отправляем в духовку на 10 минут.

Сколько готовить кабачки

Приятного аппетита!

Готовое блюдо

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