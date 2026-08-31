Запеченные кабачки с вкусной начинкой: делимся рецептом сытного блюда

Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, пиццы, салатов, пасты. Еще из них можно сделать рагу, намазки, супы, лазанью.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с фаршем и сыром.

Ингредиенты:

Кабачки – 400 г

Лук – 50 г

Болгарский перец (или помидоры) – 100 г

Фарш из куриного филе – 500 г

Тертые помидоры – 100 г

Твёрдый сыр – 100 г

Помидоры – 100 г

Масло – 20 г

Соль, перец, любимые специи, зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезаем ломтиками толщиной 1 см, смешиваем специи с маслом, смазываем кабачки, отправляем в духовку на 20 минут. Тем временем обжариваем лук с перцем, добавляем фарш из куриного филе, готовим еще 5 минут, добавляем тертые помидоры, солим, перчим, тушим 10 минут. В конце добавляем зелень.

2. Выкладываем слоями: кабачок, фарш и сыр, кабачок, фарш, сыр. Украшаем кольцами помидоров. Отправляем в духовку на 10 минут.

Приятного аппетита!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: