Запеченные кабачки с вкусной начинкой: делимся рецептом сытного блюда
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Кабачки – универсальные овощи для приготовления вкусных закусок, пиццы, салатов, пасты. Еще из них можно сделать рагу, намазки, супы, лазанью.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из кабачков, с фаршем и сыром.
Ингредиенты:
- Кабачки – 400 г
- Лук – 50 г
- Болгарский перец (или помидоры) – 100 г
- Фарш из куриного филе – 500 г
- Тертые помидоры – 100 г
- Твёрдый сыр – 100 г
- Помидоры – 100 г
- Масло – 20 г
- Соль, перец, любимые специи, зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезаем ломтиками толщиной 1 см, смешиваем специи с маслом, смазываем кабачки, отправляем в духовку на 20 минут. Тем временем обжариваем лук с перцем, добавляем фарш из куриного филе, готовим еще 5 минут, добавляем тертые помидоры, солим, перчим, тушим 10 минут. В конце добавляем зелень.
2. Выкладываем слоями: кабачок, фарш и сыр, кабачок, фарш, сыр. Украшаем кольцами помидоров. Отправляем в духовку на 10 минут.
Приятного аппетита!
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