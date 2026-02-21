Куриные крылышки – очень простой продукт, который не требует никаких лишних усилий для приготовления. Для яркого вкуса можно добавить тертый чеснок, специи, масло с базиликом. А для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют замариновать крылья в кефире.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек в кефире, со специями и чесноком.

Ингредиенты:

крылышки – 1 кг

кефир – 350 мл

специи: соль, паприка, орегано – по 1 ч.л.

имбирь – 1/3 ч.л.

чеснок – 2 зуб.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. К разрезанным на сигменты крылышкам добавьте кефир, специи, выдавленный чеснок, масло и хорошо перемешайте. Накройте и отложите в холодильник на ночь.

2. Запекайте на застеленном пергаментом противне в разогретой до 180С духовке примерно 35-45 минут, (верх-низ, или конвекция). Если будете запекать на решетке, предварительно смажьте ее маслом.

Подавайте с соусом!

