Запеченные куриные крылышки с хрустящей корочкой: рассказываем, в чем нужно их мариновать
Куриные крылышки – очень простой продукт, который не требует никаких лишних усилий для приготовления. Для яркого вкуса можно добавить тертый чеснок, специи, масло с базиликом. А для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют замариновать крылья в кефире.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек в кефире, со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- крылышки – 1 кг
- кефир – 350 мл
- специи: соль, паприка, орегано – по 1 ч.л.
- имбирь – 1/3 ч.л.
- чеснок – 2 зуб.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. К разрезанным на сигменты крылышкам добавьте кефир, специи, выдавленный чеснок, масло и хорошо перемешайте. Накройте и отложите в холодильник на ночь.
2. Запекайте на застеленном пергаментом противне в разогретой до 180С духовке примерно 35-45 минут, (верх-низ, или конвекция). Если будете запекать на решетке, предварительно смажьте ее маслом.
Подавайте с соусом!
