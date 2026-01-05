Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Запеченные панские деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда для праздничного стола

Домашние деруны – лучшее сытное блюдо для обеда и даже ужина. Готовить блюдо можно не только в классическом варианте, но еще вкуснее будет, если запечь деруны в духовке с грибами, луком и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибами, филе и сыром. 

Ингредиенты: 

  • 4 картофелины
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны
  • Соль, перец, сушеный чеснок
  • Натуральный крахмал (со дна после сливания жидкости)

Начинка:

  • 200 г шампиньонов
  • 200 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 100 мл сливок
  • 1 ст.л. муки
  • 2 ч.л. зернистой горчицы
  • Соль, перец

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель и лук (чередуя), перемешайте. Отожмите массу, слейте жидкость и добавьте крахмал, который осел на дне. Добавьте яйцо, сметану и специи, перемешайте.

2. Обжарьте деруны с обеих сторон на небольшой сковороде.

3. Начинка: обжарьте филе с грибами, добавьте лук, всыпьте муку, залейте сливки, добавьте горчицу и специи, протушите до загустения.

4. Выложите начинку на деруны, посыпьте сыром и запекайте 5 минут при 200°C.

Подавайте блюдо горячим! 

