Запеченные панские деруны с грибами и сыром: рецепт сытного блюда для праздничного стола
Домашние деруны – лучшее сытное блюдо для обеда и даже ужина. Готовить блюдо можно не только в классическом варианте, но еще вкуснее будет, если запечь деруны в духовке с грибами, луком и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с грибами, филе и сыром.
Ингредиенты:
- 4 картофелины
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны
- Соль, перец, сушеный чеснок
- Натуральный крахмал (со дна после сливания жидкости)
Начинка:
- 200 г шампиньонов
- 200 г куриного филе
- 1 луковица
- 100 мл сливок
- 1 ст.л. муки
- 2 ч.л. зернистой горчицы
- Соль, перец
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук (чередуя), перемешайте. Отожмите массу, слейте жидкость и добавьте крахмал, который осел на дне. Добавьте яйцо, сметану и специи, перемешайте.
2. Обжарьте деруны с обеих сторон на небольшой сковороде.
3. Начинка: обжарьте филе с грибами, добавьте лук, всыпьте муку, залейте сливки, добавьте горчицу и специи, протушите до загустения.
4. Выложите начинку на деруны, посыпьте сыром и запекайте 5 минут при 200°C.
Подавайте блюдо горячим!
